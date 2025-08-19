Μαρία Λεκάκη: Η φωτογραφία της από την Αμοργό με ολόσωμο μαγιό

Δείτε όσα είπε η Καλλιρόη Μυριαγκού για τη σχέση της με τη Μαρία Λεκάκη

Μετά από μία ιδιαίτερα απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, η αγαπημένη ηθοποιός Μαρία Λεκάκη αποφάσισε να αποφορτιστεί και να απολαύσει στιγμές απόλυτης χαλάρωσης κι ηρεμίας. Προορισμός της, η μαγευτική Αμοργός, ένα νησί που φαίνεται να την έχει γοητεύσει.

Περίπου έξι μήνες μετά την τελευταία της ανάρτηση, η Μαρία Λεκάκη επανήλθε δυναμικά στα social media, μοιράζοντας με τους χιλιάδες followers της μία σπάνια φωτογραφία της.

Η Μαρία Λεκάκη ανάμεσα στην Καλλιρόη Μυριαγκού και την Ελένη Ράντου πολλά χρόνια μετά το Κωνσταντίνου & Ελένης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η γνωστή ηθοποιός ποζάρει ξαπλωμένη στο κρεβάτι, φορώντας ένα κομψό, ολόσωμο μαύρο μαγιό.

Η φωτογραφία, εκτός από τον ενθουσιασμό των θαυμαστών της, δεν άφησε ασυγκίνητους και τους φίλους της από τον χώρο της υποκριτικής. Η Καλλιρρόη Μυριαγκού, η οποία υποδύθηκε τη «Ματίνα Μανταρινάκη» στη σειρά Κωνσταντίνου & Ελένης κι είναι και κουμπάρα της, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ωωωω αμόργωσες…». Επίσης, ξεχώρισε κι εκείνο του Χάρη Ρώμα, με τον οποίο διατηρούν μια όμορφη σχέση μέσα από τις συνεργασίες τους, ο οποίος έγραψε με χιούμορ: «Τι γκομενάρα είσαι εσύ!».

Η ανάρτηση της Μαρίας Λεκάκη

Η συγκεκριμένη ανάρτηση της Μαρίας Λεκάκη δέχτηκε εκατοντάδες likes, καθώς οι θαυμαστές της δεν την έχουν συνηθίσει σε τέτοιου είδους δημοσιεύσεις. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει μία πιο προσωπική και χαλαρή πλευρά της ηθοποιού, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.