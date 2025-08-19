Μαρία Λεκάκη: Η φωτογραφία της από την Αμοργό με ολόσωμο μαγιό

Επέστρεψε στο Instagram μετά από 6 μήνες η ηθοποιός

Τελευταία Νέα
19.08.25 , 18:12 Καλοκαίρι στο πιάτο: Τι να τρως για να νιώθεις ανάλαφρη και δροσερή
19.08.25 , 18:11 Nissan Qashqai e-POWER: Τι έκανε με ένα ρεζερβουάρ
19.08.25 , 17:51 Κέρκυρα: 11χρονος τραυματίστηκε σε jet ski μετά από σύγκρουση
19.08.25 , 17:46 Αργύρης Πανταζάρας: Φωτογράφισε τη σύζυγό του Σίσσυ Τουμάση, χωρίς μαγιό!
19.08.25 , 17:16 Μαρία Σολωμού: Η μεγάλη αλλαγή στο look της - Έτσι είναι τώρα τα μαλλιά της
19.08.25 , 17:12 Βουλευτής αυτοκτόνησε σε ηλικία 30 ετών μέσα στο Κοινοβούλιο
19.08.25 , 16:45 Ντόναλντ Τραμπ: «Είναι πιθανό ο Πούτιν να μη θέλει συμφωνία»
19.08.25 , 16:16 Μαρία Λεκάκη: Η φωτογραφία της από την Αμοργό με ολόσωμο μαγιό
19.08.25 , 15:40 Χαλκιδική: Ελεύθεροι υπό όρους οι 5 ανήλικοι που επιτέθηκαν σε 15χρονο
19.08.25 , 15:31 Βάσω Λασκαράκη: Απαθανατίζει τον Σουλτάτο να χορεύει σε κρητικό γλέντι
19.08.25 , 15:06 Χανιά: Προφυλακίστηκε ο 56χρονος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του
19.08.25 , 14:42 Σταμάτης Γονίδης: Μοναδική συναυλία στο Κατράκειο στις 22 Σεπτεμβρίου
19.08.25 , 14:10 Χανιά: Η ανακοίνωση της οικογένειας του 22χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο
19.08.25 , 14:07 Μαραντίνης: Φωτογραφίες από τις διακοπές του στη Μυκονο με τον Φίλιππο
19.08.25 , 13:54 Καλοκαίρι για δύο: Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με look... Γεροντιδάκη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε όσα είπε η Καλλιρόη Μυριαγκού για τη σχέση της με τη Μαρία Λεκάκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από μία ιδιαίτερα απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, η αγαπημένη ηθοποιός Μαρία Λεκάκη αποφάσισε να αποφορτιστεί και να απολαύσει στιγμές απόλυτης χαλάρωσης κι ηρεμίας. Προορισμός της, η μαγευτική Αμοργός, ένα νησί που φαίνεται να την έχει γοητεύσει.

Μαρία Λεκάκη: Το εξοχικό της θυμίζει ακριβό σαλέ στο βουνό

Περίπου έξι μήνες μετά την τελευταία της ανάρτηση, η Μαρία Λεκάκη επανήλθε δυναμικά στα social media, μοιράζοντας με τους χιλιάδες followers της μία σπάνια φωτογραφία της.

Η Μαρία Λεκάκη ανάμεσα στην Καλλιρόη Μυριαγκού και την Ελένη Ράντου πολλά χρόνια μετά το Κωνσταντίνου & Ελένης

Η Μαρία Λεκάκη ανάμεσα στην Καλλιρόη Μυριαγκού και την Ελένη Ράντου πολλά χρόνια μετά το Κωνσταντίνου & Ελένης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η γνωστή ηθοποιός ποζάρει ξαπλωμένη στο κρεβάτι, φορώντας ένα κομψό, ολόσωμο μαύρο μαγιό

Μαρία Λεκάκη: O ολάνθιστος κήπος της μοιάζει με καρτποστάλ!

Η φωτογραφία, εκτός από τον ενθουσιασμό των θαυμαστών της, δεν άφησε ασυγκίνητους και τους φίλους της από τον χώρο της υποκριτικής. Η Καλλιρρόη Μυριαγκού, η οποία υποδύθηκε τη «Ματίνα Μανταρινάκη» στη σειρά Κωνσταντίνου & Ελένης κι είναι και κουμπάρα της, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ωωωω αμόργωσες…». Επίσης, ξεχώρισε κι εκείνο του Χάρη Ρώμα, με τον οποίο διατηρούν μια όμορφη σχέση μέσα από τις συνεργασίες τους, ο οποίος έγραψε με χιούμορ: «Τι γκομενάρα είσαι εσύ!».

Η ανάρτηση της Μαρίας Λεκάκη

Η συγκεκριμένη ανάρτηση της Μαρίας Λεκάκη δέχτηκε εκατοντάδες likes, καθώς οι θαυμαστές της δεν την έχουν συνηθίσει σε τέτοιου είδους δημοσιεύσεις. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει μία πιο προσωπική και χαλαρή πλευρά της ηθοποιού, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑ ΛΕΚΑΚΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ
 |
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΜΥΡΙΑΓΚΟΥ
 |
XΑΡΗΣ ΡΩΜΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top