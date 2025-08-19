Nissan Qashqai e-POWER: Τι έκανε με ένα ρεζερβουάρ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία οικονομίας καυσίμου

STAR.GR
Αυτοκινητο
Nissan Qashqai e-POWER: Τι έκανε μόνο με ένα ρεζερβουάρ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δοκιμάζοντας τα όρια της τεχνολογίας e-POWER τρίτης γενιάς, οι μηχανικοί της Nissan ολοκλήρωσαν με επιτυχία το εμβληματικό ταξίδι από το Land’s End προς το John O’Groats με ένα μόνο γέμισμα της δεξαμενής καυσίμου, καλύπτοντας 1.347 χιλιόμετρα.

Οδηγώντας για 18 ώρες σε διάστημα δύο ημερών, οι ειδικοί του Nissan Technical Centre Europe (NTCE) στο Cranfield, Bedfordshire, οδήγησαν δύο οχήματα Qashqai e-POWER σε όλο το μήκος του Ηνωμένου Βασιλείου, καλύπτοντας 1.347 χιλιόμετρα, χρησιμοποιώντας μόνο ένα ρεζερβουάρ βενζίνης, με καύσιμο να επαρκεί για ακόμα 161 χιλιόμετρα όταν έφτασαν στον τερματισμό. Επιβεβαιώνοντας την καλύτερη οικονομία καυσίμου στην κατηγορία του, η ομάδα πέτυχε 3,76L/100km στην επική πρόκληση.

Αυτό το κατόρθωμα αντικατοπτρίζει μια παρόμοια πρόκληση που είχε αναληφθεί το 2007, όταν το Qashqai 1.5dCi Diesel ολοκλήρωσε την ίδια διαδρομή, θέτοντας ένα σημείο αναφοράς για την οικονομία καυσίμου εκείνη την εποχή, με μέση κατανάλωση 4,2L/100km. Δεκαοκτώ χρόνια αργότερα και με την τελευταία και καλύτερη ηλεκτροκίνητη τεχνολογία της Nissan, το Qashqai ανταποκρίθηκε για άλλη μια φορά, ολοκληρώνοντας την πρόκληση με ένα μικρότερο ρεζερβουάρ καυσίμου κατά 10 λίτρα.

Nissan Qashqai e-POWER: Τι έκανε με ένα ρεζερβουάρ

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υβριδικά, το σύστημα Qashqai e-POWER χρησιμοποιεί έναν βενζινοκινητήρα αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί έναν ηλεκτροκινητήρα που κινεί τους τροχούς. Αυτό σημαίνει ότι οι τροχοί κινούνται μόνο με ηλεκτρική ενέργεια, παρέχοντας άμεση ροπή, ομαλή επιτάχυνση και πιο αθόρυβη οδήγηση - όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να συνδέσετε το αυτοκίνητο στην πρίζα.

Nissan Qashqai e-POWER: Τι έκανε με ένα ρεζερβουάρ

Το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης e-POWER  ενσωματώνει βασικά εξαρτήματα, όπως τον ηλεκτροκινητήρα, τη γεννήτρια, τον μετατροπέα, τον ενισχυτή και τον μειωτή, σε έναν εντελώς νέο, επανασχεδιασμένο κινητήρα turbo 1,5 λίτρων. Υιοθετεί επίσης την μοναδική φιλοσοφία καύσης STARC της Nissan, η οποία έχει αυξήσει την θερμική απόδοση στο 42% - ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο - σταθεροποιώντας την καύση εντός του κυλίνδρου, και η οποία επιτρέπει στον κινητήρα να λειτουργεί πιο αθόρυβα και αποτελεσματικά σε χαμηλότερες ταχύτητες.

Το τελευταίο Qashqai εξοπλισμένο με e-POWER ξεκίνησε την παραγωγή του τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Κατασκευάζεται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου και θα διατίθεται σε όλη την Ευρώπη τους επόμενους μήνες

NISSAN
 |
NISSAN QASHQAI E-POWER
 |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
