Τάσος Τσαλούχος: Η αναβίωση παλιών ελληνικών σειρών και το TikTok

Το βιογραφικό του TikToker που συνεργάζεται με γνωστούς ηθοποιούς

Τελευταία Νέα
07.08.25 , 11:01 Η επιστήμη απεφάνθη: Αυτό το φρούτο πρέπει να τρώμε καθημερινά
07.08.25 , 11:00 Νίκος Γιαλέλης: Είναι ο Υπενωμοτάρχης των Προσκόπων στη σειρά Τα Φαντάσματα
07.08.25 , 10:43 Toyota Ηellas: Ενισχύει την παρουσία της στα Νότια Προάστια
07.08.25 , 10:39 Εριέττα Κούρκουλου: Απαθανατίζει τον γιο της στο κυκλαδίτικο μπαλκόνι τους
07.08.25 , 10:27 Ασπρόπυργος: Aστυνομική επιχείρηση μετά από πυροβολισμούς- 17 συλλήψεις
07.08.25 , 10:16 Φρίκη: Ακινητοποιούσε τη 10χρονη κόρη της για να τη βιάζει ο σύντροφός της
07.08.25 , 09:58 Ποιον γκαρντ θέλει στην ομάδα ο Γιώργος Μπαρτζώκας;
07.08.25 , 09:42 Οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα - Οι απόλυτοι προορισμοί
07.08.25 , 09:41 Αιτωλικό: 4χρονος κατανάλωσε ηρεμιστικά χάπια
07.08.25 , 09:33 Τάσος Τσαλούχος: Η αναβίωση παλιών ελληνικών σειρών και το TikTok
07.08.25 , 09:20 Παλαιό Φάληρο: «Η Τζένα ήταν άρρωστη και χτυπημένη 9 μέρες πριν πεθάνει»
07.08.25 , 09:16 OMODA 9 SHS: Πεντάστερο στην ασφάλεια - Πότε έρχεται στην Ελλάδα
07.08.25 , 09:10 Kαιρός: Βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο- Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο
07.08.25 , 09:03 Η «καταραμένη»​​​​​​​ ζωή της Ελίζαμπεθ Τέιλορ
07.08.25 , 08:51 Ανθή Βούλγαρη: «Ένιωθα τύψεις που δεν γέννησα φυσιολογικά»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: TikTok.com/tasos.tsal
Ο Τάσος Τσαλούχος στην εκπομπή Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Τάσος Τσαλούχος έχει καταφέρει να κάνει... χαμό στην πλατφόρμα του TikTok, αναβιώνοντας αγαπημένες ελληνικές σειρές. Υποδύεται ρόλους που αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό, σε συνεργασία με γνωστούς ηθοποιούς που συμμετέχαν σε αυτές.

Kidd: Η ηλικία, η καταγωγή, οι followers και ο θάνατος που τον σημάδεψε

 

Τα βίντεό του μετρούν εκατομμύρια likes και τα σχόλια παίρνουν «φωτιά». Όπως έχει δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή του: «Οι ηθοποιοί που έχουν συμμετάσχει στα βίντεο που κάνω TikTok δεν έχουν πληρωθεί, το έκαναν με την καρδιά τους».

@tasos.tsal Κυρίες και κύριοι, ο Μάκης Κοτσάμπασης🥹🍻 #fyp #tasostsal #comedia #eutuxismenoimazi #makhskotsampashs #dreamscometrue ♬ πρωτότυπος ήχος - Greek_comedy.series

Μάρκος Σεφερλής, Ρένια Λουιζίδου, Βάσω Λασκαράκη, Βασιλική Ανδρίτσου, Μελέτης Ηλίας, Ασημάκης Τράμπαλης, Τάσος Γιαννόπουλος, Μέμος Μπεγνής κ.ά. είναι κάποια από τα γνωστά ονόματα που δέχτηκαν αφιλοκερδώς να συμμετάσχουν στα βίντεο του 24χρονου TikToker, αναβιώνοντας αξέχαστες στιγμές παλιών ελληνικών σειρών.

 

@tasos.tsal Ο Μιχαλάκης από τα «Εγκλήματα», εν δράσει 25 χρόνια μετά🥹 Ένα βίντεο αφιερωμένο στην αείμνηστη Καίτη Κωνσταντίνου, που όλοι αγαπήσαμε🕊️#fyp #tasostsal #comedia #greekseries #egklimata ♬ πρωτότυπος ήχος - Greek_comedy.series

 

Γνωρίζοντας τον Τάσο Τσαλούχο - Το βιογραφικό του

  • Γεννήθηκε το 2001, είναι 24 χρόνων, έχει καταγωγή από τον Βόλο και ο προσωπικός του λογαριασμός στο TikTok είναι @tasos.tsal

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TSAL (@tasos_tsalouchos)

  • Σπούδασε Αθλητικές και Φυσικές επιστήμες (ΤΕΦΑΑ) στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Έως 20 χρόνων έπαιζε ποδόσφαιρο και ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό, όμως ένας σοβαρός τραυματισμός άλλαξε τα σχέδιά του
@tasos.tsal Κυρίες και κύριοι…Ο Μάρκος Σεφερλής!🥹 @markos seferlis real #fyp #tasostsal #comedia #markosseferlis ♬ πρωτότυπος ήχος - Greek_comedy.series
  • Αποφάσισε να ασχοληθεί με το TikTok όταν τον Απρίλιο του 2022 είδε ένα βίντεο της Ραφέλας Πιτσικάλη, η οποία έχασε πέρυσι τη μάχη με τον καρκίνο, που έκλαιγε με λυγμούς. Όπως είπε ο ίδιος ο TikToker: «Με αφορμή τη Ραφαέλα Πιτσικάλη σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο για να κάνω τον κόσμο να γελάει»

Σωτηρία Δεμίρογλου: Η ηλικία, οι σπουδές, o έρωτας και οι followers

  • Σήμερα τα βίντεό του στην πλατφόρμα του TikTok μετρούν εκατομμύρια likes.
@tasos.tsal Γιαννάκης, Φίφη και Θανάσης μαζί 18 χρόνια μετά🤩 #fyp #eutuxismenoimazi #tasostsal #comedia #reunion @irisbogiouka ♬ πρωτότυπος ήχος - Greek_comedy.series

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TSAL (@tasos_tsalouchos)

 

@tasos.tsal Η Σοφία Βογιατζάκη ξανασυναντά την Τούλα από το «Είσαι το Ταίρι μου», 24 χρόνια μετά🥹 @Sofia Vogiatzaki #fyp #tasostsal #comedia #eisaitotairimou ♬ πρωτότυπος ήχος - Greek_comedy.series

Ο Τάσος Τσαλούχος βρέθηκε καλεσμένος πρόσφατα στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και αποκάλυψη την απήχηση που είχε το πρώτο βίντεο που δημιούργησε μαζί με τους φίλους του: «Την Πρωτομαγιά του 2022 ήμασταν στο Λαύριο και παρακάλαγα τους φίλους μου να κάνουμε μια σκηνή από το "Ευτυχισμένοι Μαζί"». 

@tasos.tsal Seems like a fairytale🧚‍♀️ Season 1 Finale…Season 2 🔜 #fyp #tasostsal #comedia #greekseries #eutuxismenoimazi #tosoisou #oikogeneiablaptei #dreamcometrue ♬ Ceilings By ZAF - Z A F

«Τους έπεισα, γυρίσαμε μια πολύ viral σκηνή κι εκεί ο κόσμος έκανε χαμό. Χωρίς τη βοήθεια των παιδιών δε θα ήμουν εδώ αυτή τη στιγμή και τους ευχαριστώ όλους έναν προς έναν. Καταλήξαμε ότι θα αναβιώνουμε παλιές ελληνικές σειρές και θα το κάναμε για εμάς, για να περνάμε εμείς καλά και να γελάει όποιος το δει. Έπειτα από τρία χρόνια δεν περίμενα ότι θα έχει γίνει όλο αυτό», σχολίασε ο γνωστός TikToker.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑΣΟΣ ΤΑΛΟΥΧΑΣ
 |
TIKTOKER
 |
TIKTOK
 |
FOLLOWERS
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top