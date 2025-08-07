Τάσος Τσαλούχος: Η αναβίωση παλιών ελληνικών σειρών και το TikTok

Ο Τάσος Τσαλούχος έχει καταφέρει να κάνει... χαμό στην πλατφόρμα του TikTok, αναβιώνοντας αγαπημένες ελληνικές σειρές. Υποδύεται ρόλους που αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό, σε συνεργασία με γνωστούς ηθοποιούς που συμμετέχαν σε αυτές.

Τα βίντεό του μετρούν εκατομμύρια likes και τα σχόλια παίρνουν «φωτιά». Όπως έχει δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή του: «Οι ηθοποιοί που έχουν συμμετάσχει στα βίντεο που κάνω TikTok δεν έχουν πληρωθεί, το έκαναν με την καρδιά τους».

Μάρκος Σεφερλής, Ρένια Λουιζίδου, Βάσω Λασκαράκη, Βασιλική Ανδρίτσου, Μελέτης Ηλίας, Ασημάκης Τράμπαλης, Τάσος Γιαννόπουλος, Μέμος Μπεγνής κ.ά. είναι κάποια από τα γνωστά ονόματα που δέχτηκαν αφιλοκερδώς να συμμετάσχουν στα βίντεο του 24χρονου TikToker, αναβιώνοντας αξέχαστες στιγμές παλιών ελληνικών σειρών.

Γνωρίζοντας τον Τάσο Τσαλούχο - Το βιογραφικό του

Γεννήθηκε το 2001, είναι 24 χρόνων, έχει καταγωγή από τον Βόλο και ο προσωπικός του λογαριασμός στο TikTok είναι @tasos.tsal

Σπούδασε Αθλητικές και Φυσικές επιστήμες (ΤΕΦΑΑ) στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Έως 20 χρόνων έπαιζε ποδόσφαιρο και ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό, όμως ένας σοβαρός τραυματισμός άλλαξε τα σχέδιά του

Αποφάσισε να ασχοληθεί με το TikTok όταν τον Απρίλιο του 2022 είδε ένα βίντεο της Ραφέλας Πιτσικάλη, η οποία έχασε πέρυσι τη μάχη με τον καρκίνο, που έκλαιγε με λυγμούς. Όπως είπε ο ίδιος ο TikToker: «Με αφορμή τη Ραφαέλα Πιτσικάλη σκέφτηκα να κάνω ένα βίντεο για να κάνω τον κόσμο να γελάει»

Σήμερα τα βίντεό του στην πλατφόρμα του TikTok μετρούν εκατομμύρια likes.

Ο Τάσος Τσαλούχος βρέθηκε καλεσμένος πρόσφατα στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και αποκάλυψη την απήχηση που είχε το πρώτο βίντεο που δημιούργησε μαζί με τους φίλους του: «Την Πρωτομαγιά του 2022 ήμασταν στο Λαύριο και παρακάλαγα τους φίλους μου να κάνουμε μια σκηνή από το "Ευτυχισμένοι Μαζί"».

«Τους έπεισα, γυρίσαμε μια πολύ viral σκηνή κι εκεί ο κόσμος έκανε χαμό. Χωρίς τη βοήθεια των παιδιών δε θα ήμουν εδώ αυτή τη στιγμή και τους ευχαριστώ όλους έναν προς έναν. Καταλήξαμε ότι θα αναβιώνουμε παλιές ελληνικές σειρές και θα το κάναμε για εμάς, για να περνάμε εμείς καλά και να γελάει όποιος το δει. Έπειτα από τρία χρόνια δεν περίμενα ότι θα έχει γίνει όλο αυτό», σχολίασε ο γνωστός TikToker.