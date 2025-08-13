Συγκλονίζει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Περάσαμε μέσα από τις φλόγες»

Κραυγή αγωνίας από τον ηθοποιό για τη φλεγόμενη Ελλάδα

Τελευταία Νέα
13.08.25 , 17:01 Aυτά είναι τα πιο υγιεινά και νόστιμα σνακ που βελτιώνουν τη διάθεση
13.08.25 , 16:37 Συγκλονίζει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Περάσαμε μέσα από τις φλόγες»
13.08.25 , 16:11 Ζάκυνθος: Πώς σώθηκαν σπίτια με τη μέθοδο «αντι-πυρ»
13.08.25 , 15:55 «Μάχη» με τις φλόγες σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο - Μπαράζ εκκενώσεων
13.08.25 , 15:39 Μαρία Κορινθίου: Ταξίδι στο εξωτερικό με τον νέο της σύντροφο
13.08.25 , 15:33 Φωτιά Αχαΐα: Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει - Τι να προσέξουν οι ταξιδιώτες
13.08.25 , 15:27 Φωτιά Αχαΐα: Οι Φλόγες Μπήκαν Στον Αστικό Ιστό
13.08.25 , 15:24 Φωτιά Πρέβεζα: Στις Φλόγες Ολόκληρα Χωριά
13.08.25 , 15:20 Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Ποζάρει για πρώτη φορά με τη μητέρα του
13.08.25 , 15:13 Γιάννης Πουλόπουλος: «Πήγα στην Κατερίνα Καινούργιου και της είπα...»
13.08.25 , 14:40 Ιωάννα Μαλέσκου - Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η εκπομπή τους... έριξε αυλαία!
13.08.25 , 14:21 Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο Παλέρμο
13.08.25 , 14:02 Ελένη Χατζίδου: Η σφιχτή αγκαλιά της Μελίτας κάτω από το ηλιοβασίλεμα
13.08.25 , 13:20 Σοφία Σεϊρλή: Πότε και πού θα γίνει η αποτέφρωση της ηθοποιού;
13.08.25 , 13:15 Tα λάθη στο skincare που οδηγούν σε πρόωρη γήρανση
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ολόκληρη σχεδόν η Ελλάδα έχει παραδοθεί στις φλόγες. Τα πύρινα μέτωπα μαίνονται ανεξέλεγκτα, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.

Χάλανδρα Χίου: Μεγάλο το πύρινο μέτωπο - Αναφορές για καμμένα σπίτια

Το τελευταίο 24ωρο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δίνει άνιση μάχη με τις φλόγες σε όλη τη χώρα, με τις δυνάμεις της να έχουν φτάσει στα όρια τους.

Στη Χίο, η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, καταστρέφοντας στο πέρασμά της δάση, σπίτια και περιουσίες. Οι πυροσβέστες, μαζί με εθελοντές, έδωσαν υπεράνθρωπη μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο και να προστατεύσουν οικισμούς.

Φωτιά Χίος: Απεγκλωβισμοί πολιτών από παραλίες - Νέο μήνυμα από το 112

Ανεξέλεγκτες φωτιές στη Χίο – Συγκλονίζει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος

Συγκλονισμένη η Ζαχαράκη με τη φωτιά στην πατρίδα της: «Αυτό που ζω...»


Στο νησί βρίσκεται αυτές τις ημέρες και ο ηθοποιός Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ο οποίος, μέσα από ανάρτησή του στα Instagram Stories, περιέγραψε με συγκλονιστικά λόγια την εμπειρία του: «Επειδή μου στέλνετε πολλά μηνύματα, θέλω να σας πω ότι είμαι καλά. Περάσαμε το απόγευμα σχεδόν μέσα από τις φλόγες για να φτάσουμε στο χωριό. Οι άνθρωποι σώθηκαν την τελευταία στιγμή, καταφεύγοντας στη θάλασσα. Χάθηκαν σπίτια, περιουσίες… Ένας παράδεισος καταστράφηκε, η Βόρεια Χίος δεν υπάρχει πια. Απόλυτη ανοργανωσία. Ό,τι έγινε, το έκαναν οι εθελοντές. Ντροπή».


Το μήνυμα για τον «φλεγόμενο» τόπο καταγωγής του, την Πάτρα

Κραυγή αγωνίας για τον πρωταγωνιστή της σειράς «Άγιος Έρωτας» και για την Πάτρα.

«Μάχη» με τις φλόγες σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο - Μπαράζ εκκενώσεων

Ο ηθοποιός έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα και για τον τόπο καταγωγής του γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καίγεται η Πάτρα. Εκκένωση σε τόσες περιοχές μέσα στον αστικό ιστό. Είναι να τρελαίνεσαι… Η Πάτρα ζει τη νύχτα του Νέρωνα». 

Φωτιά Αχαΐα: Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει - Τι να προσέξουν οι ταξιδιώτες

Η κραυγή του Γκοτσόπουλου από την Πάτρα που φλέγεται

Η κραυγή του Γκοτσόπουλου από την Πάτρα που φλέγεται

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΧΙΟΣ
 |
ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ
 |
ΦΩΤΙΑ ΑΧΑΪΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top