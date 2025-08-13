Συγκλονίζει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Περάσαμε μέσα από τις φλόγες»

Ολόκληρη σχεδόν η Ελλάδα έχει παραδοθεί στις φλόγες. Τα πύρινα μέτωπα μαίνονται ανεξέλεγκτα, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.

Το τελευταίο 24ωρο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δίνει άνιση μάχη με τις φλόγες σε όλη τη χώρα, με τις δυνάμεις της να έχουν φτάσει στα όρια τους.

Στη Χίο, η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, καταστρέφοντας στο πέρασμά της δάση, σπίτια και περιουσίες. Οι πυροσβέστες, μαζί με εθελοντές, έδωσαν υπεράνθρωπη μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο και να προστατεύσουν οικισμούς.



Στο νησί βρίσκεται αυτές τις ημέρες και ο ηθοποιός Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ο οποίος, μέσα από ανάρτησή του στα Instagram Stories, περιέγραψε με συγκλονιστικά λόγια την εμπειρία του: «Επειδή μου στέλνετε πολλά μηνύματα, θέλω να σας πω ότι είμαι καλά. Περάσαμε το απόγευμα σχεδόν μέσα από τις φλόγες για να φτάσουμε στο χωριό. Οι άνθρωποι σώθηκαν την τελευταία στιγμή, καταφεύγοντας στη θάλασσα. Χάθηκαν σπίτια, περιουσίες… Ένας παράδεισος καταστράφηκε, η Βόρεια Χίος δεν υπάρχει πια. Απόλυτη ανοργανωσία. Ό,τι έγινε, το έκαναν οι εθελοντές. Ντροπή».



Το μήνυμα για τον «φλεγόμενο» τόπο καταγωγής του, την Πάτρα

Κραυγή αγωνίας για τον πρωταγωνιστή της σειράς «Άγιος Έρωτας» και για την Πάτρα.

Ο ηθοποιός έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα και για τον τόπο καταγωγής του γράφοντας χαρακτηριστικά: «Καίγεται η Πάτρα. Εκκένωση σε τόσες περιοχές μέσα στον αστικό ιστό. Είναι να τρελαίνεσαι… Η Πάτρα ζει τη νύχτα του Νέρωνα».