«Μάχη» με τις φλόγες σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο - Μπαράζ εκκενώσεων

Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στα Συχαινά Αχαΐας / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε εξέλιξη εξακολουθούν να βρίσκονται οι φωτιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο, όπου οι πυροσβέστες δίνουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες. Αναζητείται κτηνοτρόφος στην Αχαΐα που προσπάθησε να σώσει τα αιγοπρόβατά του.

Καίγεται η Ελλάδα: Μαίνονται οι φωτιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο

Στα Συχαινά Πάτρας η φωτιά εξακολουθεί να καίει κοντά στα σπίτια. Στις προσπάθειες κατάσβεσής της συμμετέχουν 57 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα και 22 πυροσβεστικά οχήματα.

Νωρίτερα, δόθηκε εντολή εκκένωσης από το 112 στην περιοχή του Μπάλα, αστυνομικές δυνάμεις συνδράμουν στην απομάκρυνση των καλογραιών από το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.

Φωτιά Αχαΐα

Φωτογραφίες από τη μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα / Eurokinissi 

Πυρκαγιά Αχαΐα

Φωτιά τώρα Αχαΐα

Πολίτες προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους στην Αχαΐα από τη φωτιά

Στην Δυτική Αχαΐα η φωτιά επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστική να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Συνολικά επιχειρούν 165 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρα τμήματα και 51 οχήματα.

Και στα δύο μέτωπα επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Ολοσχερής καταστροφή στα οχήματα που φυλάσσονται στο Τελωνείο Πάτρας

Από την καταστροφική πυρκαγιά στην Αχαΐα δε γλίτωσαν ούτε τα οχήματα, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τoυ Τελωνείου Πατρών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ανακοινώθηκε.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, 550 αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς, αριθμός, που αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων στον υπαίθριο χώρο. Από αυτά, τα περισσότερα από τα μισά είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, δηλαδή, δεν μπορούσαν να εκπλειστηριαστούν ως κανονικά οχήματα. Επισημαίνεται ότι ο υπαίθριος χώρος είχε αποψιλωθεί τον Ιούνιο, με βάση τα όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Αχαΐα

Στιγμιότυπα από την πυρκαγιά στην Αχαΐα / Φωτογραφίες Eurokinissi

Φωτιά Πάτρα

Καμένο σπίτι στην Αχαΐα

Καμένα Αχαΐα

Φωτιά τώρα: Εκκενώσεις σε Πρέβεζα και Χίο

Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν την Τρίτη σε Πρέβεζα και Χίο εξακολουθούν να μαίνονται, με την Πολιτική Προστασία να δίνει εντολή εκκένωσης μέσω 112.

Στην Πρέβεζα, ζητήθηκε από τους πολίτες να εκκενώσουν από τον Γυμνότοπο Πρεβέζης προς Φιλιππιάδα και από τις περιοχές Γοργόμυλο, Νέο Γοργόμυλο, Βαθύ και Τσαγκαρόπουλο προς Πέντε Πηγάδια.

Φωτιά Πρέβεζα

Μάχη με τις φλόγες στην Πρέβεζα / Φωτογραφίες Eurokinissi 

Πυρκαγιά στην Πρέβεζα

Μάχη με τις φλόγες στην Πρέβεζα

Στη Χίο δόθηκε εντολή εκκένωσης από την περιοχή Καμπιά προς Καρδάμυλα.

Φωτιά Χίος

Στιγμιότυπα από την πυρκαγιά στη Χίο / Φωτογραφίες Eurokinissi

Πυρκαγιά Χίος

Μάχη των πυροσβεστών στη Χίο

Φωτιά τώρα και στην Πέλλα

Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στο Μαυροβούνι της Σκύδρας, στην περιοχή Νέα Ζωή, του νομού Πέλλας ξέσπασε λίγο μετά τις 11:15 το πρωί της Τρίτης.

Από τις φλόγες δεν κινδυνεύουν, έως τώρα, κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, επί τόπου βρίσκονται δώδεκα οχήματα με 28 πυροσβέστες, ενώ δόθηκε εντολή να σηκωθεί ένα ελικόπτερο για να πραγματοποιήσει ρίψεις νερού.

Φωτιά Ζάκυνθος: Αποκαρδιωτικές οι εικόνες καταστροφής 

Στη Ζάκυνθο, εξακολουθούν να καίνε τα μέτωπα σε Αγάλα και Κερί, ενώ καλύτερη εικόνα παρουσιάζει το μέτωπο στη Ληθακιά.

Οι εικόνες της καμένης γης που δημοσίευσε το imerazante.gr αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής.

Φωτιά Ζάκυνθος

Πυρκαγιά στη Ζάκυνθο

Καταστροφές στη Ζάκυνθο από την πυρκαγιά

 

