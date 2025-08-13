Καίγεται η Ελλάδα: Μαίνονται οι φωτιές σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο

H ενημέρωση της πυροσβεστικής για τις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη / Βίντεο Σκάι

Καίγεται τις τελευταίες ώρες η Ελλάδα, με τις φωτιές που ξέσπασαν σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Χίο και Ζάκυνθο να είναι ακόμα σε εξέλιξη, παρά την ολονύκτια μάχη πυροσβεστών και εθελοντών. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα στα Μέγαρα, η οποία οριοθετήθηκε. Τραυματίστηκαν 15 πυροσβέστες που επιχειρούσαν στα πύρινα μέτωπα.

Ισχυρές δυνάμεις δίνουν μάχη σε όλα τα μέτωπα, ενώ με το πρώτο φως της μέρας άρχισαν ήδη να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Η μέρα ωστόσο αναμένεται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς προβλέπονται ισχυροί άνεμοι, που δημιουργούν εκρηκτική κατάσταση, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τη ζέστη.

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Μέγαρα

Νέο μέτωπο πυρκαγιάς κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν από τις 03.00 τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στην Αττική και συγκεκριμένα στα Μέγαρα, η οποία οριοθετήθηκε.

Η πυρκαγιά στα Μέγαρα εκδηλώθηκε στην περιοχή Κομιντρί, όπου ήταν η παλιά χωματερή, σε χαμηλή βλάστηση και απείλησε να πάρει διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που την κατηύθυναν προς τη Νέα Πέραμο.

Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό Άγιο Κωνσταντίνο, για τον οποίο ήχησε και το 112, καλώντας τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί να απομακρυνθούν, αλλά τελικά δεν χρειάστηκε.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που ανέκοψαν την πορεία της, ενώ με το πρώτο φως απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο που κάνει ρίψεις νερού.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 110 πυροσβέστες και δύο πεοζοπόρα, με 36 οχήματα και συνδρομή υδροφόρων ΟΤΑ.

Από την Τροχαία γίνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή λόγω της πυρκαγιάς, αλλά οι περισσότερες άρθηκαν και παρέμενε μέχρι πριν από λίγο κλειστός μόνο ο Γερμανικός Δρόμος από το ύψος της επαρχιακής οδού Μεγάρων- Αλεποχωρίου έως το ύψος των Κανδυλίων.

Δύσκολο το πύρινο μέτωπο στην Αχαΐα

Εξαιρετικά δύσκολη ήταν η νύχτα στην Αχαΐα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη με τις δύο μεγάλες πυρκαγιές στην Κάτω Αχαΐα και στα Συχαινά Πατρών, όπου εκδόθηκαν και τρία μηνύματα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από Συχαινά, Αρλόη, Ξερόλακα και Ανθούπολη.

Φωτογραφίες Eurokinissi

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στα Συχαινά Αχαΐας η εικόνα είναι βελτιωμένη, αλλά στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα και στη ΒΙΠΕ Πατρών, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Πύρινος εφιάλτης στην Αχαΐα / Φωτογραφίες Eurokinissi

Νέα πυρκαγιά στον Αθέρα Κεφαλονιάς

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα και στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Αθέρα στα βορειοδυτικά του νησιού.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, με την συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων του δήμου, καθώς και 2 αεροσκάφη.

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά στην Πρέβεζα

Η πυρκαγιά στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ.

Το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Σε δύο μέτωπα η πυρκαγιά στη Χίο

Η πυρκαγιά στη Χίο είναι σε εξέλιξη έχοντας δημιουργήσει επίσης δύο μέτωπα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ.

Το πρώτο μέτωπο κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το δεύτερο πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα, ενώ για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί 5 ελικόπτερα.

Τα μεσάνυχτα, αντιμετωπίστηκε άμεσα και νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο νησί στην περιοχή Κοφινάς.

Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο

Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, η οποία επίσης έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, υδροφόρες του δήμου, καθώς και 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στο νοσοκομείο 15 πυροσβέστες

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλη Βαθρακογιάννη, συνολικά 15 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη μάχη με τις φλόγες.

Οπως ανέφερε στην ενημέρωση της πυροσβεστικής, 3 πυροσβέστες στην Αχαΐα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με συμπτώματα θερμοπληξίας, στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα, ενώ στη Χίο πραγματοποιήθηκε η παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο σε 10 πυροσβέστες και 2 εθελοντές.