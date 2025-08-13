Φωτιά Αχαΐα: Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει - Τι να προσέξουν οι ταξιδιώτες

Μεγάλη είναι και η ταλαιπωρία για τους οδηγούς και τους ταξιδιώτες, καθώς υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχαία, λόγω της φωτιάς στην Αχαΐα. Ποια τμήματα του οδικού δικτύου είναι κλειστά και πώς διεξάγονται τα δρομολόγια του σιδηροδρόμου (προαστιακός).

Το να κινηθεί κάποιος κοντά στην Πάτρα είναι αρκετά δύσκολο αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, είναι κλειστό ένα κομμάτι της Περιμετρικής Πατρών, περίπου 7,5 χιλιόμετρα, από τον κόμβο Κ1 μέχρι τον κόμβο της Εγλυκάδας. Πρακτικά, αν κάποιος από Αθήνα πάει προς τον Πύργο, θα πρέπει να μπει στην Πάτρα και να πάει παραλιακά μέσα από το λιμάνι. Αντίστοιχα και αν πηγαίνει από Πύργο προς Αθήνα.

Φωτιά Αχαΐα: Τι ισχύει στα δρομολόγια του προαστιακού

Στα σιδηροδρομικά δρομολόγια υπάρχει πρόβλημα. Για να μετέβη κάποιος από Αθήνα στην Πάτρα, πρέπει να κατέβει στο Κιάτο και να επιβιβαστεί στα λεωφορεία της Hellenic Train για τον προαστιακό Πατρών.

Όμως, υπάρχει αναστολή κυκλοφορίας των λεωφορείων από την τροχαία στα τμήματα Μποζαΐτικα – Ρίο και Καστελοκάμπος – Νοσοκομείο – Πανεπιστήμιο.

Και ο προαστιακός Πατρών λειτουργεί τμηματικά. Φτάνει μέχρι τα Βραχνέικα και δεν εκτελεί τις επόμενες δύο στάσεις: Τσουκαλέικα και Καμίνια.

Σημειώνεται ότι η φωτιά έχει κάψει τα ξύλα από τις ράγες και γι’ αυτό έχει μεταβεί για επιθεώρηση ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Τερεζάκης.

Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star