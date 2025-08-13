Συγκλονισμένη η Ζαχαράκη με τη φωτιά στην πατρίδα της: «Αυτό που ζω...»

Για δεύτερο 24ωρο συνεχίζεται η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στη Δυτική Αχαΐα, με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την κατάσβεσή της.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ. ΑΧΑΓΙΑ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Η Μαρία Ζαχαράκη, απεσταλμένη του ΟΡΕΝ στην περιοχή, μετέδωσε το βράδυ της Τρίτης 12 Αυγούστου τη δραματική κατάσταση και εξομολογήθηκε on camera πως δε φανταζόταν ποτέ να δει τέτοια καταστροφή στην ιδιαίτερη πατρίδα της.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ. ΑΧΑΓΙΑ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

«Στην πατρίδα μου, εδώ στη Πάτρα, αυτό που ζω απόψε δεν περίμενα να το δω. Είμαστε στα Βραχναίικα, στο ένα από τα δύο μέτωπα που μαίνεται η φωτιά. Η φωτιά πλησιάζει προς τα εμάς αυτή τη στιγμή, ο άνεμος τη στρέφει προς τα εδώ», περιέγραψε η δημοσιογράφος στην έκτακτη εκπομπή του Open.

«Μας είπαν ότι μπορεί να πνέουν άνεμοι μέχρι και 9 μποφόρ και μας προειδοποίησαν ότι σε λίγο θα πρέπει να φύγουμε, γιατί η φωτιά έρχεται προς τα εμάς», εξήγησε η Μαρία Ζαχαράκη στη μετάδοσή της.

«Καθένας εδώ προσπαθεί με τα δικά του μέσα, δεν υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτό μας καταγγέλλουν οι άνθρωποι εδώ. Όταν άρχισε να νυχτώνει, βλέπαμε στον ουρανό ένα κόκκινο πράγμα σε όλη την Πάτρα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, η φωτιά ήταν ορατή από το κέντρο της πόλης», συμπλήρωσε η Μαρία Ζαχαράκη.