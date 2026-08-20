Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 20 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 20 Αυγούστου
19.08.26 , 23:48 Ιωάννα Τούνη: Το εντυπωσιακό κορμί της και ο γλυκύτατος Πάρης στις Μαλδίβες
19.08.26 , 23:30 Σάντρα Μπούλοκ για Μπράιαν Ράνταλ: «Είχα αρχίσει να πενθώ 4 χρόνια πριν»
19.08.26 , 23:11 Ζήνα Κουτσελίνη: «Δε θα πω κανένα “θα”…» – Όσα έγραψε μετά το trailer
19.08.26 , 22:55 Έγκλημα Σύρος: Στο Star ο πατέρας της διασώστριας - «Τη μαχαίρωσε με μίσος»
19.08.26 , 22:51 Η Μυριέλλα Κουρεντή εξομολογείται : «Μου έστειλε την απάντηση η Παναγιά»
19.08.26 , 22:37 Αγρίνιο: Αντιδήμαρχος έπιασε «στα πράσα» απατεώνες
19.08.26 , 22:27 Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ
19.08.26 , 22:15 Αχαΐα: Ολονύχτια Επιχείρηση Διάσωσης Για Δύο Αδέλφια
19.08.26 , 22:15 Σίσσυ Χρηστίδου: Οι νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες με μαγιό από την Κέρκυρα
19.08.26 , 21:50 Βούλα: Εγκεφαλικά νεκρός ο 39χρονος - Η οικογένεια δωρίζει τα όργανά του
19.08.26 , 21:50 Δούκισσα Νομικού: Ο προσωπικός απολογισμός από ένα ονειρεμένο καλοκαίρι!
19.08.26 , 21:25 Βίκυ Κάβουρα - Γιώργος Τζαβέλλας: Το τρυφερό ενσταντανέ με την κορούλα τους
19.08.26 , 20:56 Γνωστός Έλληνας ηθοποιός μετά το πρόσφατο διάζυγιό του: «Είμαι σε σχέση»
19.08.26 , 20:44 Σίφνος: Στις κάμερες του Μαρκόπουλου οι «απαντήσεις» της μοιραίας πτήσης
Ανέστης Ευαγγελόπουλος: Η φωτογραφία αγκαλιά με την κόρη της Καινούργιου
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Γιώργος Πατούλης - Νάνσυ Κοιλού: Το ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τον γιο τους
Η Μυριέλλα Κουρεντή εξομολογείται : «Μου έστειλε την απάντηση η Παναγιά»
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Βούλα: Εγκεφαλικά νεκρός ο 39χρονος - Η οικογένεια δωρίζει τα όργανά του
Έλληνας καρδιοκατακτητής ανακοίνωσε τον χωρισμό από τη σύντροφό του!
Μαρία Αντωνά: Οι νέες φωτογραφίες από το ταξίδι στις Σεϋχέλλες
Δέσποινα Βανδή: Η πόζα με ριγέ μαγιό που ανέδειξε τη fit σιλουέτα της
Μιμή Ντενίση: Η ηλικία, ο μεγάλος της έρωτας, οι γάμοι και η κόρη της
Περισσότερα

VIDEOS

Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίων τριαντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, Προφήτου Σαμουήλ, Άγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω.

Οι 37 Άγιοι Μάρτυρες που μαρτύρησαν στη Βιζύη της Θράκης εορτάζονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 20 Αυγούστου κάθε έτους.

Σύμφωνα με το συναξάριό τους, υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια και βρήκαν μαρτυρικό θάνατο επί ηγεμόνα Απελλιανού, αφού πρώτα τους ακρωτηρίασαν και τους έριξαν σε πυρακτωμένη κάμινο.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ηλιόδωρος
  • Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα
  • Θεοχάρης*
  • Θεοχαρούλα, Χαρούλα *
  • Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος
  • Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα
  • Ορέστης, Ορεστιάς*
  • Ορεστία, Ορεστιάδα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:44 και θα δύσει στις 20:12. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 28 λεπτά.

Σελήνη 7.6 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Coco Chanel
Σαν Σημερα
Coco Chanel: Η ζωή και η καριέρα της πιο εμβληματικής σχεδιάστριας μόδας
Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 19 Αυγούστου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Αυγούστου
Η Ζωή Λάσκαρη
Σαν Σημερα
Ζωή Λάσκαρη: Η ζωή της λαμπερής ντίβας του παλιού ελληνικού κινηματογράφου
Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 18 Αυγούστου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Αυγούστου
17 Αυγούστου 1944: Το ματωμένο Μπλόκο της Κοκκινιάς
Σαν Σημερα
17 Αυγούστου 1944: Το ματωμένο Μπλόκο της Κοκκινιάς
Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 17 Αυγούστου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Αυγούστου
Βίκυ Μοσχολιού
Σαν Σημερα
Βίκυ Μοσχολιού: Από κορδελιάστρα στα 13 της... σπουδαία ερμηνεύτρια!
Εορτολόγιο Σήμερα: Ποιοι Γιορτάζουν Στις 16 Αυγούστου
Σαν Σημερα
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Αυγούστου
Καλή Παναγιά: Ο Δεκαπενταύγουστος Και Οι Ευχές
Σαν Σημερα
Καλή Παναγιά: Ο Δεκαπενταύγουστος και οι ευχές
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top