Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίων τριαντα επτά μαρτύρων εν Βιζύη, Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, Προφήτου Σαμουήλ, Άγίων Ρηγίνου και Ορέστη των εν Κύπρω.
Οι 37 Άγιοι Μάρτυρες που μαρτύρησαν στη Βιζύη της Θράκης εορτάζονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 20 Αυγούστου κάθε έτους.
Σύμφωνα με το συναξάριό τους, υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια και βρήκαν μαρτυρικό θάνατο επί ηγεμόνα Απελλιανού, αφού πρώτα τους ακρωτηρίασαν και τους έριξαν σε πυρακτωμένη κάμινο.
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
- Ηλιόδωρος
- Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Έλντα
- Θεοχάρης*
- Θεοχαρούλα, Χαρούλα *
- Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος
- Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα, Σαμάνθα
- Ορέστης, Ορεστιάς*
- Ορεστία, Ορεστιάδα *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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