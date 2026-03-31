Βλάσης Μάρας: Τα μετάλλια, το Instagram, ο γάμος και η κόρη του

Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της ενόργανης γυμναστικής και ολυμπιονίκης, Βλάσης Μάρας γίνεται 43 χρόνων, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα στις 31 Μαρτίου του 1983.

Είναι παντρεμένος με την πρώην αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής και προπονήτρια, Βαρβάρα Φίλιου, ενώ πριν από τέσσερα χρόνια έγιναν γονείς για πρώτη φορά, φέρνοντας στον κόσμο την κορούλα τους.

Γνωρίζοντας τον Βλάση Μάρα - Το βιογραφικό του

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 31 Μαρτίου 1983, είναι Κριός και ο προσωπικός του λογαριασμός στο Instagram είναι @vlasios_maras

Ξεκίνησε αρχικά με κολύμβηση, όμως στην πορεία τον κέρδισε η ενόργανη γυμναστική με την οποία ξεκίνησε την ενασχόλησή του στην ηλικία των 5 ετών, από τον Πρωτέα Αιγάλεω

Πρωτοσυμμετείχε σε αγώνες σε ηλικία 16 ετών και μέσα σε τρία χρόνια κατάφερε να έχει ήδη στη συλλογή του δύο χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, ένα χρυσό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ένα χάλκινο σε Πανευρωπαϊκούς εφήβων

Τον Απρίλιο του 2004 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έλαβε χώρα στη Λιουμπλιάνα

Το 2010 έγινε ο πρώτος αθλητής στο μονόζυγο που συμπλήρωσε 5 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια

Είναι πρέσβυς του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας στον τομέα του αθλητισμού

Σήμερα ασχολείται με την προπονητική, ενώ έχει δημιουργήσει στη Γλυφάδα το δικό του σύλλογο γυμναστικής (Αθλητικός Σύλλογος «Συσπείρωση»)

Η γυμναστική είναι πολύ δύσκολο άθλημα. Υπάρχει σωματική αλλά και ψυχολογική κούραση... Κάποιες στιγμές, όταν ήμουνα 10-12 ετών, μου πέρασε από το μυαλό να τα παρατήσω.

Ολυμπιακοί Αγώνες 2004: «Με έψαχναν δύο ημέρες»

Ο Βλάσης Μάρας, σε πρόσφατη συνέντευξή του, περιγράφει τις στιγμές που έζησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όταν ένιωθε σίγουρος ότι πέρασε στον τελικό, όμως τελικά δεν κατάφερε να προκριθεί, συγκεντρώνοντας συνολικά 54,699 βαθμούς: «Εκείνη τη χρονιά είχα κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Θυμάμαι είχα φτάσει στο σημείο που δεν χρειαζόταν καν να κάνω ζέσταμα. Ανέβαινα απλά στο όργανο κι εκτελούσα το πρόγραμμα, χωρίς να σκέφτομαι τίποτα. Κι αυτό εμένα ήταν κάτι το οποίο με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε ήρθε τελικά ο αγώνας κι εκτέλεσα ένα άψογο πρόγραμμα, χωρίς κανένα λάθος, στο οποίο πήρα μία συγκεκριμένη βαθμολογία».

Και συνέχισε λέγοντας: «Εχω φύγει από το γυμναστήριο με μία βαθμολογία που ήταν ίδια με αυτήν που είχα πάρει στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που είχα κερδίσει. Φεύγω, λοιπόν, ξέροντας ότι είμαι σίγουρα στον τελικό. Πηγαίνω σπίτι, είχα φύγει από το Ολυμπιακό Χωριό για να κάτσω να δω λίγο τους δικούς μου και θυμάμαι ότι ήμουν στην τηλεόραση. Πιο πριν είχα δει ότι με έχουν περάσει κάποιοι συναθλητές μου, αλλά ήμουν σίγουρος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να με περάσουν 7 αθλητές. Οπότε κάθομαι στην τηλεόραση και βλέπω έναν αθλητή, ο οποίος είναι από τους τελευταίους. Κάνει μία έξοδο στην οποία κόντευε να πέσει με τα μούτρα. Φανταστείτε, ότι με ένα βηματάκι τότε, ήσουν εκτός τελικού. Αυτός έκανε 3 ή 4. Και λέω "σίγουρα δεν με έχει περάσει". Και ξαφνικά βλέπω τη βαθμολογία ότι με πέρασε. Ηταν σοκ! Μαζεύω τα πράγματά μου και φεύγω διακοπές. Αυτό ήταν. Δεν είπα σε κανέναν τίποτα. Με έψαχναν δύο ημέρες...»

Βλάσης Μάρας: «Η κόρη μου είναι στο γυμναστήριο από 6 μηνών»

Ποια είναι η απάντηση στου πρώην αθλητή για το εάν είναι αισιόδοξος για το μέλλον του αθλητισμού; Εκείνος απαντά ότι: «Οχι ιδιαίτερα. Γιατί έχουν αλλάξει τα δεδόμενα πλέον και οι ρυθμοί ζωής. Εχουμε άλλα προβλήματα να λύσουμε, παρά να κάνουμε αθλητισμό. Τα παιδιά δεν ξέρω αν μπορούν πια να αφιερώσουν όσες ώρες χρειάζεται για να κάνουν πρωταθλητισμό. Πάντως, θεωρώ ότι τα παιδιά θέλουν να κάνουν αθλητισμό. Κάνουν και μια και δύο και τρεις δραστηριότητες. Απλά δεν θέλουν να το κάνουν τόσο εξειδικευμένα».

Ενώ για το εάν η κόρη του έχει πάρει τα γονίδια των γονιών της: «Αυτή τη στιγμή η κόρη μου είναι τεσσάρων ετών. Είναι στο γυμναστήριο από 6 μηνών. Δείχνει ότι έχει πάρει τα γονίδια του μπαμπά. Και της μαμάς. Αλλά περισσότερο του μπαμπά, Γιατί θα κάνει ενόργανη. Βέβαια το πόσο θα προχωρήσει είναι στο δικό της χέρι…»

