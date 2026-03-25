Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Μαρτίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 25 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Επίσης, σήμερα γιορτάζουμε την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου.

Η εθνική επέτειος της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ενάντια στην Οθωμανική αυτοκρατορία, γιορτάζεται κάθε χρόνο στη χώρα μας την 25η Μαρτίου. Πρόκειται για μία σπουδαία θρησκευτική εορτή (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου), ενώ για όλους τους Έλληνες είναι μία ημέρα υπερηφάνειας, η οποία συμβολίζει την ενότητα και την εθνική ανεξαρτησία.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ευάγγελος, Βαγγέλης, Βάγγος, Αγγελής

Ευαγγελία, Βαγγελιώ, Βαγγελίτσα, Λίτσα, Εύα, Κέλλυ, Λιλή

Άγγελος, Αγγελής

Αγγελική, Άντζελα, Άντζυ, Αγγέλα, Αγγελίνα *

Εθνεγερσία

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

25η Μαρτίου - Τι γιορτάζουμε

Κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου τιμούμε και γιορτάζουμε την ανεξαρτησία της Ελλάδας, μετά τον ξεσηκωμό των υπόδουλων Ελλήνων κατά του Τούρκου δυνάστη, έπειτα από 400 χρόνια σκλαβιάς.

Πρόκειται για την ένοπλη εξέγερση των Ελλήνων εναντίον των Οθωμανών με σκοπό την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους, του ελληνικού κράτους που υφίσταται έως και σήμερα. Ουσιαστικά, την 25η Μαρτίου, γιορτάζουμε την έναρξη και όχι τη λήξη της επανάστασης, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της 28ης Οκτωβρίου.

Η επέτειος της 25η Μαρτίου καθιερώθηκε στις 15 Μαρτίου του 1838 από τον βασιλιά Όθωνα, προκειμένου να συνδεθεί με το εκκλησιαστικό γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ήταν και επιθυμία του Αλέξανδρου Υψηλάντη και της Φιλικής Εταιρείας να συνδεθεί η έναρξη της επανάστασης με μια μεγάλη εκκλησιαστική εορτή, με στόχο να τονωθεί το ηθικό των υπόδουλων Ελλήνων.

O απελευθερωτικός αγώνας του 1821, ξεκίνησε, σε διπλωματικό επίπεδο, από τα τέλη Φεβρουαρίου του 1821 από τη μακρινή Μολδοβλαχία (σημερινή Ρουμανία) από τον πρίγκηπα Αλέξανδρο Υψηλάντη, ενώ στην Ελλάδα η εξέγερση άρχισε από την Πελοπόννησο, ενώ γρήγορα εξαπλώθηκε στη Στερεά Ελλάδα κι από εκεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Αξίζει να αναφέρουμε, ότι η ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας ήταν απαραίτητη για την εκκίνηση της Επανάστασης και σε αυτό καταλυτικό ρόλο έπαιξε ο νεοελληνικός διαφωτισμός. Από τους κυριότερους εκπροσώπους του υπήρξε ο Ρήγας Φεραίος ή Βελεστινλής, ο οποίος είχε γράψει και το περίφημο «καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή», φράση η οποία συνδέθηκε άρρηκτα με την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Οι μεγαλύτερες εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα την 25η Μαρτίου είναι η στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα ανήμερα της εθνικής γιορτής και στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, ενώ την προηγούμενη, στις 24 Μαρτίου, πραγματοποιείται μαθητική εορτή στα σχολεία της χώρας. Σε άλλους Δήμους, γίνονται παρελάσεις στρατιωτικών τμημάτων, μαθητών, συλλόγων κ.λπ.