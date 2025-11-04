Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 4 Noεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιερομάρτυρα Ερμείου του πρεσβυτέρου, Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου και Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη του Ομολογητή.

Ο Όσιος Ιωαννίκιος ο Μέγας είναι  εκκλησιαστική προσωπικότητα, που διακρίθηκε για τους αγώνες του υπέρ της εικονολατρίας. Η μνήμη του τιμάται στις 4 Νοεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζει ο Ιωαννίκιος.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 4 Noεμβρίου

Ο Ιωαννίκιος γεννήθηκε το 754 και πέθανε το 846. Ήταν στρατιωτικός στην υπηρεσία του Βυζαντίου και πολέμησε στη Θράκη κατά των Βουλγάρων. Εικονομάχος στην αρχή, έγινε εικονολάτρης στη συνέχεια, όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει το υψηλό κοσμικό του αξίωμα και να ασπαστεί τον μοναχικό βίο στον Όλυμπο της Βιθυνίας επί βασιλείας του Κωνσταντίνου Ε’ του Κοπρώνυμου.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ερμαίος, Ερμαίας
  • Ιωαννίκιος, Ιωανίκιος

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:54 και θα δύσει στις 18:23. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 29 λεπτά.

13.4 ημερών

