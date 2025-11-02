Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 2 Noεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ακίνδυνου Αφθονίου Ελπιδοφόρου Πηγασίου και Ανεμποδίστου των Μαρτύρων.

Αξιωματούχοι του Πέρση βασιλιά Σαπώρ Β’, που υποβλήθηκαν σε σειρά φρικτών βασανιστηρίων, όταν ομολόγησαν τη χριστιανική τους πίστη το 330. Η μνήμη τους τιμάται από τη χριστιανική εκκλησία στις 2 Νοεμβρίου.

Την ημέρα αυτή εορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ακίνδυνος, Αφθονία και Ελπιδοφόρος.



Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ακίνδυνος, Ακίνδυνη

Ανεμπόδιστος, Ανεμπόδιστη

Αφθόνιος

Αφθονία

Ελπιδηφόρος, Ελπιδοφόρος

Ελπιδηφόρα, Ελπιδοφόρα

Πήγασος, Πηγάσιος

Πηγασία

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:52 και θα δύσει στις 18:25. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 33 λεπτά.

Σελήνη 11.2 ημερών