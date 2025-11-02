Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 2 Noεμβρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 2 Noεμβρίου
01.11.25 , 23:14 Επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο στη Βρετανία
01.11.25 , 23:13 Φονικό Χανιά: «Είχα το όπλο για μπαλωθιές, δεν ήθελα να σκοτώσω»
01.11.25 , 22:03 Η πρώτη παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε εκδήλωση στην Αθήνα
01.11.25 , 21:02 Τα «φαραωνικά» εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο
01.11.25 , 20:25 Βεντέτα Κρήτη: Τα θύματα της τραγωδίας από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια
01.11.25 , 18:55 Δολοφονία στα Χανιά: Προφυλακίζεται ο 23χρονος δράστης
01.11.25 , 18:30 Σίσσυ Χρηστίδου: Η τρυφερή έκπληξη γενεθλίων που συγκίνησε τον αδερφό της!
01.11.25 , 18:17 Kia PV5 Cargo: Έκανε φορτωμένο 693,38 με μια φόρτιση
01.11.25 , 18:13 Η Ιωάννα Τούνη έβαλε… τα γλέντια μπροστά! Η πιο κεφάτη προετοιμασία νύφης
01.11.25 , 17:15 Δέσποινα Σωτηροπούλου: «Ένα πρωινό καλοκαιριού»
01.11.25 , 17:03 Βεντέτα στην Κρήτη: «Αστακός» τα Βορίζια μετά το μακελειό
01.11.25 , 16:53 Στέφανος Τσιτσιπάς: Στον αγώνα του αδελφού του, Παύλου
01.11.25 , 16:45 ΕΛΤΑ: Παράταση τριών μηνών για τα «λουκέτα» στην περιφέρεια
01.11.25 , 16:12 ΕΛΤΑ: Αλλάζει το πλάνο για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
ΕΛΤΑ: Η λίστα με τα 204 καταστήματα που κλείνουν
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Βεντέτα Κρήτη: Τα θύματα της τραγωδίας από το αιματοκύλισμα στα Βορίζια
Η Ιωάννα Τούνη έβαλε… τα γλέντια μπροστά! Η πιο κεφάτη προετοιμασία νύφης
Ρένια Λουιζίδου για τον 25χρονο γιο της: «Δεν έχω κλειδιά του σπιτιού του»
Στέλλα Γκαντώνα: Η ηλικία, η οικογένεια, οι σπουδές και η προσωπική ζωή
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Άλλος άνθρωπος η Ελένη Καστάνη: «Έχασα 18 κιλά και έκοψα τα μισά χάπια»
Περισσότερα

VIDEOS

Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ακίνδυνου Αφθονίου Ελπιδοφόρου Πηγασίου και Ανεμποδίστου των Μαρτύρων.

Αξιωματούχοι του Πέρση βασιλιά Σαπώρ Β’, που υποβλήθηκαν σε σειρά φρικτών βασανιστηρίων, όταν ομολόγησαν τη χριστιανική τους πίστη το 330. Η μνήμη τους τιμάται από τη χριστιανική εκκλησία στις 2 Νοεμβρίου.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 2 Noεμβρίου

Την ημέρα αυτή εορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ακίνδυνος, Αφθονία και Ελπιδοφόρος.
 

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ακίνδυνος, Ακίνδυνη
  • Ανεμπόδιστος, Ανεμπόδιστη
  • Αφθόνιος
  • Αφθονία
  • Ελπιδηφόρος, Ελπιδοφόρος
  • Ελπιδηφόρα, Ελπιδοφόρα
  • Πήγασος, Πηγάσιος
  • Πηγασία

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:52 και θα δύσει στις 18:25. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 33 λεπτά.

Σελήνη 11.2 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top