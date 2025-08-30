Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Σαν Σημερα
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 30 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αλεξάνδρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Αγίου Ευλαλίου ιεράρχου εν Κύπρω και Οσίου Φύλακος.

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ονομαστός για την αρετή του. Η μνήμη του εορτάζεται στις 30 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν ο Αλέξανδρος και η Αλεξάνδρα.

Ο Αλέξανδρος καταγόταν από την Καλαβρία της Ιταλίας και από μικρός αφιερώθηκε στο Θεό. Το 314 διαδέχθηκε τον Μητροφάνη στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως και το 325 ήταν ένας από τους 318 Πατέρες της Εκκλησίας, που έλαβαν μέρος στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας για την καταδίκη της αίρεσης του Αρείου.

Ο Άγιος Αλέξανδρος απεβίωσε ειρηνικά το 337.



Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αλέξανδρος, Αλέκος, Αλέξης, Άλεξ
  • Αλεξάνδρα, Αλεξάντρα, Αλεξία, Αλέκα, Αλέξο, Αλέξω, Σάντρα
  • Ευλάλιος
  • Ευλαλία
  • Φύλακας

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:53 και θα δύσει στις 19:58. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 04 λεπτά.

Σελήνη 6.6 ημερών

