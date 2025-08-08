Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Αυγούστου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Μύρωνος επισκόπου Κρήτης και Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου από Ζαγοράς.

Ο Μύρων ήταν ιερομάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου εορτάζεται στις 17 Αυγούστου. Ήταν ιερέας στην Αχαΐα και αποκεφαλίστηκε κατά την περίοδο των χριστιανικών διωγμών του ρωμαίου αυτοκράτορα Δέκιου (249-251).

Ο Άγιος Μύρων είναι πολιούχος των Αντικυθήρων. Τμήμα του λειψάνου του βρίσκεται στη Μονή Κύκκου της Κύπρου.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Μύρων, Μύρωνας*

Μύρα, Μίρκα *

Τριαντάφυλλος, Τριανταφύλλης, Φύλλης, Φύλλιος, Τριανταφυλλένιος

Τριανταφυλλιά, Φύλλη, Φύλλια, Φυλλιώ, Φυλλίτσα, Τριανταφυλλένια, Ρόζα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:34 και θα δύσει στις 20:27. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 53 λεπτά.

Σελήνη 13.8 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας

Η Παγκόσμια Ημέρα Γάτας γιορτάζεται κάθε χρόνο, από το 2002, στις 8 Αυγούστου, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ταμείου για την Ευημερία των Ζώων (IFAW) για να τιμηθεί το δημοφιλές κατοικίδιο ζώο.

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης τιμάται στις 17 Φεβρουαρίου, στη Ρωσία την 1η Μαρτίου και στις ΗΠΑ στις 29 Οκτωβρίου.