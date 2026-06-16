Μπορεί οι εκλογές να απέχουν ακόμα με βάση τα όσα λέει ο πρωθυπουργός, τα κομματικά επιτελεία όμως έχουν ξεκινήσει με ένταση περιοδείες και εξορμήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε νωρίτερα την Ανατολική Αττική και μίλησε στη Βούλα, ενώ σκληρά διλήμματα θέτουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν την πλαγιοκόπηση από τα νέα κόμματα.



Περιοδεία Κ Μητσοτάκη στην Αν. Αττική με «άξονα» τα παραδοτέα έργα

Ανεβάζει ρυθμούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάνει περιοδείες με άξονα παραδοτέα έργα.

Νωρίτερα, επισκέφθηκε αντιπλημμυρικά έργα στον Λόφο Κόρμπι, το ανακαινισμένο με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης Κέντρο Υγείας Βάρης, ενώ μίλησε σε φίλους της ΝΔ θέτοντας το δίλημμα της κάλπης.

Η περιοδεία Μητσοτάκη στην Ανατολική Αττική

Μητσοτάκης: «Όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε από κάπου θα σας τα πάρει»

«Ο τζάμπα ένα ανταγωνίζεται τον τζάμπα δύο και θα ακολουθήσουν και τζάμπα τρία και τέσσερα. Τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει. Εμείς δημιουργούμε πλούτο και επιστρέφουμε μέρισμα της ανάπτυξης. Τα νέα παιδιά έως 25 ετών δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο εισοδήματος. Δώσαμε πραγματικές αυξήσεις στους συνταξιούχους. Αυξήσαμε το τακτικό επίδομα στους συνταξιούχους στα τέλη του έτους. Πρώτα θα δημιουργήσουμε τον πλούτο και μετά θα τον μοιράσουμε. Να έχετε επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν από πριν. Σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές», τόνισε.

Ανδρουλάκης: «Το επιτελικό κράτος είναι το μεγαλύτερο φιάσκο της μεταπολίτευσης»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του για την οικονομία και την αντιμετώπιση της ακρίβειας από τη γενική συνέλευση του ΣΕΒ, με παράλληλες βολές στην κυβέρνηση.

«Το επιτελικό κράτος αποδείχθηκε το μεγαλύτερο φιάσκο της μεταπολίτευσης. Ένα κράτος φέουδο, όπου τα κονέ με το γραφείο ΠΘ υπερισχύουν της αξιοκρατίας» ισχυρίσθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στα «μαχαίρια» Κυβέρνηση -ΠΑΣΟΚ για την πρόταση δωρεάν κυκλοφορίας των νέων στα ΜΜΜ.

Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ πάντως είναι στα μαχαίρια με φόντο την πρόταση Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση με τα Μέσα Μεταφοράς των νέων ως 24 ετών.

«Η κυβέρνηση δεν πήγε να δώσει ένα δωρεάν εισιτήριο σε νέο για να είναι σαν τον θείο που κάθεται με τη νεολαία, μειώνουμε τον φόρο στο 9% και στο 0% έως τα 25, εφαρμόζουμε συνολικη πολιτική» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Πυροτεχνήματα είναι η επικοινωνία και οι πολιτικές της ΝΔ που αποτυγχάνουν να αυξήσουν το βιωτικό επίπεδο των πολιτών και ναρκοθετούν το μέλλον της νέας γενιάς» επισήμανε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.