Δύο εμπορικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν το πρωί στο Μόναχο, με αποτέλεσμα δύο βαγόνια να εκτροχιαστούν και να πέσουν από γέφυρα στο οδόστρωμα.
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Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά.
«Περίπου στη 1:40 τα ξημερώματα κληθήκαμε να επέμβουμε σε σιδηροδρομικό ατύχημα, όπου δύο τρένα φαίνεται ότι συγκρούστηκαν, εκτροχιάστηκαν και εν μέρει έπεσαν από γέφυρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής του Μονάχου, Γιοχάνες Σόρερ.
Στο σημείο έσπευσαν περίπου 60 μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ωστόσο ο αριθμός τους μειώθηκε αργότερα, καθώς η περιοχή του δυστυχήματος τέθηκε υπό έλεγχο.
Τα αίτια της σύγκρουσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι εργασίες απομάκρυνσης των βαγονιών και αποκατάστασης των ζημιών εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες.
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Τμήμα του οδικού δικτύου ενδέχεται να παραμείνει κλειστό ως αύριο Κυριακή.
Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό τι μετέφεραν οι συρμοί, ωστόσο η αστυνομία διαβεβαίωσε πως στο φορτίο δεν περιέχονταν επικίνδυνα υλικά και δεν θεωρεί πως διατρέχει κίνδυνο ο γενικός πληθυσμός.
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Το ατύχημα έγινε σε τμήμα σιδηροτροχιών που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εμπορευματικούς συρμούς, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο της Deutsche Bahn, της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής εταιρείας της Γερμανίας.
Δεν αναμένεται να υπάρξουν προβλήματα για τα επιβατικά δρομολόγια.