Τραγωδία Ισπανία: Εικόνες σοκ από το δυστύχημα – «Παράξενο» δυστύχημα

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μια ευθεία, όταν το ένα από τα δύο τρένα που συγκρούστηκαν, εκτροχιάστηκε κι έπεσε στο άλλο που βρισκόταν στην αντίθετη γραμμή.

Tragedy in southern Spain🇪🇸: a high-speed train derailed, crossed tracks, and hit another train head-on.



More than 21 reportedly killed, and at least 100 injured, with 25 suffering critical injuries#Spain | #trainaccident pic.twitter.com/UHas6y2Luk — Sumit (@SumitHansd) January 19, 2026

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε το δυστύχημα «εξαιρετικά παράξενο», τονίζοντας ότι συνέβη σε τμήμα της γραμμής που ήταν επίπεδο και πρόσφατα ανακαινισμένο.

«Το τρένο της Renfe κινούνταν με ταχύτητα περίπου 200 χιλιομέτρων την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ταχύτητα του τρένου που εκτροχιάστηκε. Επίσης δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της σύγκρουσης», δήλωσε ο Πουέντε στους δημοσιογράφους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τον σταθμό Ατότσα στη Μαδρίτη.

🔴 DIRECTO | La Guardia Civil busca evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas y para la investigación del accidente ferroviario en Adamuz https://t.co/UbOTMTbkF2 pic.twitter.com/roi4iTXs3R — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

«Πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοιας ισχύος σε μια ευθεία, σε ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών γραμμών που έχει ανακαινιστεί, με ένα τρένο σχεδόν καινούργιο;», αναρωτήθηκε ο Ισπανός υπουργός.

«Όλοι οι ειδικοί σε θέματα σιδηροδρόμων (…) έχουν εκπλαγεί ιδιαιτέρως από αυτό το δυστύχημα διότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτό το στάδιο», πρόσθεσε.

Dozens of people are known to have died after a train derailed in southern Spain and crashed into an oncoming train service.



Latest: https://t.co/jKtY7R2qPB pic.twitter.com/8uLWbU7nfc — Sky News (@SkyNews) January 19, 2026

Ο Πουέντε διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες βρίσκονταν στα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της εταιρείας Renfe πάνω στα οποία έπεσε ο άλλος συρμός που εκτροχιάστηκε. Στο πρώτο βαγόνι επέβαιναν 37 άνθρωποι και στο δεύτερο 16.

Το τρένο της εταιρείας Iryo που ενεπλάκη στο δυστύχημα είχε ελεγχθεί για τελευταία φορά πριν από τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με την ιταλική μητρική εταιρεία Trenitalia, η οποία επιβεβαίωσε την πληροφορία στο Sky News.

Eyewitness video from a train derailment site in southern Spain showed damaged train carriages, with at least one leaning slightly at an angle. The video also showed passengers inside a carriage and an official speaking to them#Spain #SpainTrainCrash #accident #TrainDerailment pic.twitter.com/6601eGv6e4 — WION (@WIONews) January 19, 2026

Ο Πάκο Καρμόνα, επικεφαλής της πυροσβεστικής της Κόρντοβα, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό TVE ότι οι επιβάτες του τρένου της εταιρείας Iryo απομακρύνθηκαν από τα συντρίμμια μέσα σε μερικές ώρες, ενώ τα βαγόνια του τρένου της Renfe υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

«Υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι. Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην απομάκρυνση των ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ στενά σημεία», είπε ο Καρμόνα. «Πρέπει να απομακρύνουμε τα πτώματα για να φτάσουμε σε όποιον είναι ακόμη ζωντανός. Αποδεικνύεται πολύ δύσκολο έργο», πρόσθεσε.

Τα εναέρια πλάνα από το σημείο του δυστυχήματος δείχνουν το μέγεθος της τραγωδίας.

Ισπανία τραγωδία: «Φοβόμαστε ότι κάτω από τα συντρίμμια υπάρχουν και άλλα θύματα»

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο RTVE, συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης για την ανάσυρση όλων των θυμάτων από τα εκτροχιασμένα βαγόνια.

Ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, δήλωσε στην El Pais ότι κάτω από τα συντρίμμια ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλα θύματα, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη στο σημείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου δέκα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου της ιδιωτικής εταιρείας Iryo από την Κόρδοβα. Το τρένο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα-Μαδρίτη και μετέφερε περίπου 300 επιβάτες, εκτροχιάστηκε σε ευθύγραμμο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, ο εκτροχιασμός είχε ως αποτέλεσμα το τρένο να περάσει στην αντίθετη τροχιά, όπου συγκρούστηκε με διερχόμενο τρένο της κρατικής Renfe, που εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Ουέλβα.

Το δεύτερο τρένο μετέφερε περίπου 100 έως 200 επιβάτες, σύμφωνα με διαφορετικές πηγές, και όπως και το πρώτο, ήταν τύπου Freccia 1000, συρμοί τελευταίας τεχνολογίας που μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες έως και 400 χιλιόμετρα την ώρα. Παρά το γεγονός ότι η γραμμή θεωρείται από τις πιο σύγχρονες και ασφαλείς της χώρας, η σύγκρουση αποδείχθηκε καταστροφική.

Η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων της Ισπανίας έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα.

Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει ανασταλεί επ’ αόριστον, μετά το τραγικό γεγονός.

Η εταιρεία Iryo είναι ιδιωτική, με το μεγαλύτερο ποσοστό της να ανήκει στην κρατική ιταλική εταιρεία Ferrovie dello Stato. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία δήλωσε ότι λυπάται πολύ για το συμβάν και πρόσθεσε ότι έχει ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα εκτάκτων αναγκών για να συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες αρχές.

Η Renfe από την πλευρά της επεσήμανε ότι ο εκτροχιασμός του συρμού της οφείλεται στην πρόσκρουση πάνω του του τρένου της Iryo, ενώ πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εξακολουθούν να απεγκλωβίζουν επιβάτες.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας 48 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Ανάμεσά τους βρίσκονται πέντε ανήλικοι. Έντεκα ενήλικες και ένας ανήλικος νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Συνολικά, 122 άτομα έλαβαν ιατρική φροντίδα και 74 τραυματίες έχουν ήδη πάρει εξιτήριο. Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον εκτροχιασμό.