Τραγωδία Ισπανία: Εικόνες σοκ από το δυστύχημα – «Παράξενο» δυστύχημα

Φόβοι για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.01.26 , 15:52 Μαζωνάκης: Την Πέμπτη Στην Ανακρίτρια Ο Στέφανος Παπαδόπουλος
19.01.26 , 15:42 Πέτρος Φιλιππίδης: Απορρίφθηκε αίτημα των καταγγελλουσών για αύξηση ποινής
19.01.26 , 15:33 Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ συγκαλεί ο Κόστα
19.01.26 , 15:28 Όμιλος Emil Frey: Ενισχύει την παρουσία του στην Ελλάδα
19.01.26 , 15:24 Χρήστος Νικολόπουλος: Όσα αποκάλυψε για τη συνεργασία του με τον Π. Τερζή
19.01.26 , 15:24 Oι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 19/01/2026- 25/01/2026
19.01.26 , 15:14 StarLight - Νίκος Γιαλελής: «Το θέατρο μου έφερε τα πιο όμορφα πράγματα»
19.01.26 , 15:07 Δολοφονία Αγρίνιο: «Δεν προκύπτει ότι το θύμα πήγε να πυροβολήσει»
19.01.26 , 15:06 Πριγκίπισσα Ειρήνη: Έφτασε στο Τατόι η σορός της για την ταφή
19.01.26 , 14:30 Εξαφάνιση Λόρα: «Ουδέποτε ασκήσαμε σωματική ή ψυχολογική βία»
19.01.26 , 14:30 Άση Μπήλιου: Πώς θα μας επηρεάσει το σπάνιο φαινόμενο της πολυαστρίας;
19.01.26 , 14:02 Κόνι Μεταξά: Ποιους καλλιτέχνες στηρίζει στον ελληνικό τελικό;
19.01.26 , 13:40 Τι φέρνει η Ελίζαμπεθ Θεοτοκάτου από το MasterChef στο Cash or Trash;
19.01.26 , 13:32 Τραγωδία Ισπανία: Εικόνες σοκ από το δυστύχημα – «Παράξενο» δυστύχημα
19.01.26 , 13:30 Μητσοτάκης σε αγρότες: «Να μπει τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
Καρύδη: Δημόσια εμφάνιση μετά τον χωρισμό - Τι ζήτησε από τους ρεπόρτερ
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Πριγκίπισσα Ειρήνη: Έφτασε στο Τατόι η σορός της για την ταφή
Το τελευταίο «αντίο» στην πριγκίπισσα Ειρήνη: Ποιοι βρέθηκαν στη Μητρόπολη
Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
Ιωάννα Τούνη: Πάρτι - υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του Πάρη
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους. 

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μια ευθεία, όταν το ένα από τα δύο τρένα που συγκρούστηκαν, εκτροχιάστηκε κι έπεσε στο άλλο που βρισκόταν στην αντίθετη γραμμή. 

 

 

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, χαρακτήρισε το δυστύχημα «εξαιρετικά παράξενο», τονίζοντας ότι συνέβη σε τμήμα της γραμμής που ήταν επίπεδο και πρόσφατα ανακαινισμένο.

Ισπανία σύγκρουση τρένων 1

«Το τρένο της Renfe κινούνταν με ταχύτητα περίπου 200 χιλιομέτρων την ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ταχύτητα του τρένου που εκτροχιάστηκε. Επίσης δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της σύγκρουσης», δήλωσε ο Πουέντε στους δημοσιογράφους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τον σταθμό Ατότσα στη Μαδρίτη.

 

 

«Πώς είναι δυνατόν να συμβεί ένα γεγονός τέτοιας ισχύος σε μια ευθεία, σε ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών γραμμών που έχει ανακαινιστεί, με ένα τρένο σχεδόν καινούργιο;», αναρωτήθηκε ο Ισπανός υπουργός.

Ισπανία σύγκρουση τρένων 2

«Όλοι οι ειδικοί σε θέματα σιδηροδρόμων (…) έχουν εκπλαγεί ιδιαιτέρως από αυτό το δυστύχημα διότι είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να εξηγηθεί σε αυτό το στάδιο», πρόσθεσε. 

 

 

Ο Πουέντε διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες βρίσκονταν στα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της εταιρείας Renfe πάνω στα οποία έπεσε ο άλλος συρμός που εκτροχιάστηκε. Στο πρώτο βαγόνι επέβαιναν 37 άνθρωποι και στο δεύτερο 16.

Το τρένο της εταιρείας Iryo που ενεπλάκη στο δυστύχημα είχε ελεγχθεί για τελευταία φορά πριν από τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με την ιταλική μητρική εταιρεία Trenitalia, η οποία επιβεβαίωσε την πληροφορία στο Sky News. 

 

 

Ο Πάκο Καρμόνα, επικεφαλής της πυροσβεστικής της Κόρντοβα, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό TVE ότι οι επιβάτες του τρένου της εταιρείας Iryo απομακρύνθηκαν από τα συντρίμμια μέσα σε μερικές ώρες, ενώ τα βαγόνια του τρένου της Renfe υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Ισπανία σύγκρουση τρένων 3

«Υπάρχουν ακόμη εγκλωβισμένοι. Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην απομάκρυνση των ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ στενά σημεία», είπε ο Καρμόνα. «Πρέπει να απομακρύνουμε τα πτώματα για να φτάσουμε σε όποιον είναι ακόμη ζωντανός. Αποδεικνύεται πολύ δύσκολο έργο», πρόσθεσε.

Τα εναέρια πλάνα από το σημείο του δυστυχήματος δείχνουν το μέγεθος της τραγωδίας. 

Ισπανία τραγωδία: «Φοβόμαστε ότι κάτω από τα συντρίμμια υπάρχουν και άλλα θύματα»

Σύμφωνα με το ισπανικό πρακτορείο RTVE, συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης για την ανάσυρση όλων των θυμάτων από τα εκτροχιασμένα βαγόνια.

Ισπανία σύγκρουση τρένων 4

Ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, δήλωσε στην El Pais ότι κάτω από τα συντρίμμια ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλα θύματα, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη στο σημείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου δέκα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου της ιδιωτικής εταιρείας Iryo από την Κόρδοβα. Το τρένο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα-Μαδρίτη και μετέφερε περίπου 300 επιβάτες, εκτροχιάστηκε σε ευθύγραμμο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, ο εκτροχιασμός είχε ως αποτέλεσμα το τρένο να περάσει στην αντίθετη τροχιά, όπου συγκρούστηκε με διερχόμενο τρένο της κρατικής Renfe, που εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη-Ουέλβα.

Το δεύτερο τρένο μετέφερε περίπου 100 έως 200 επιβάτες, σύμφωνα με διαφορετικές πηγές, και όπως και το πρώτο, ήταν τύπου Freccia 1000, συρμοί τελευταίας τεχνολογίας που μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες έως και 400 χιλιόμετρα την ώρα. Παρά το γεγονός ότι η γραμμή θεωρείται από τις πιο σύγχρονες και ασφαλείς της χώρας, η σύγκρουση αποδείχθηκε καταστροφική.

Ισπανία σύγκρουση τρένων 5

Η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων της Ισπανίας έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα. 

Η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει ανασταλεί επ’ αόριστον, μετά το τραγικό γεγονός.

Η εταιρεία Iryo είναι ιδιωτική, με το μεγαλύτερο ποσοστό της να ανήκει στην κρατική ιταλική εταιρεία Ferrovie dello Stato. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία δήλωσε ότι λυπάται πολύ για το συμβάν και πρόσθεσε ότι έχει ενεργοποιήσει τα πρωτόκολλα εκτάκτων αναγκών για να συνεργαστεί στενά με τις αρμόδιες αρχές.

Η Renfe από την πλευρά της επεσήμανε ότι ο εκτροχιασμός του συρμού της οφείλεται στην πρόσκρουση πάνω του του τρένου της Iryo, ενώ πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εξακολουθούν να απεγκλωβίζουν επιβάτες.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας 48 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Ανάμεσά τους βρίσκονται πέντε ανήλικοι. Έντεκα ενήλικες και ένας ανήλικος νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Συνολικά, 122 άτομα έλαβαν ιατρική φροντίδα και 74 τραυματίες έχουν ήδη πάρει εξιτήριο. Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον εκτροχιασμό.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΣΠΑΝΙΑ
 |
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΡΕΝΩΝ
 |
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
 |
ΤΡΕΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top