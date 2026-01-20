Ισπανία: 6χρονη επέζησε από τη σύγκρουση τρένων - Ήταν ξυπόλητη στα ερείπια

Σκοτώθηκαν οι γονείς, ο αδερφός και ξάδερφός της

Κοσμος
Ένα 6χρονο κοριτσάκι κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνο του μέσα από το τρένο, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία / Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θαύμα στα ερείπια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, με ένα κοριτσάκι 6 ετών να εντοπίζεται ζωντανό. Μέλη της οικογένειάς της με τα οποία βρισκόταν στο μοιραίο τρένο είναι ανάμεσα στους 41 νεκρούς.

Τραγωδία Ισπανία: Aναφορές για 43 αγνοούμενους - Φόβοι για εγκλωβισμένους

Ένα κοριτσάκι μόλις 6 ετών βρέθηκε ζωντανό να περπατά ξυπόλητο ανάμεσα στα συντρίμμια του φονικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στη νότια Ισπανία, περιτριγυρισμένο από διαλυμένα βαγόνια και σορούς.

Ισπανία: Από έναν φθαρμένο αρμό η τραγωδία στον σιδηρόδρομο

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, το παιδί εντοπίστηκε από άνδρα της Πολιτοφυλακής πάνω στις ράγες, έχοντας καταφέρει να βγει από το τρένο μέσω σπασμένου παραθύρου. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το κορίτσι τραυματίστηκε ελαφρά και χρειάστηκε μόνο τρία ράμματα στο κεφάλι. Η κατάστασή της κρίνεται καλή και πλέον βρίσκεται υπό τη φροντίδα των παππούδων της σε ξενοδοχείο στην Κόρδοβα.

Η επιβίωσή της, ωστόσο, συνοδεύεται από ανείπωτη τραγωδία. Οι γονείς της, ο αδελφός της και ένας ξάδελφός της συγκαταλέγονται μεταξύ των θυμάτων του δυστυχήματος, που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα και άφησε το παιδί ορφανό.

Ξεκληρίστηκε οικογένεια στο σιδηροδρομικό δυστύχημα της Ισπανίας

Η μητέρα, ο αδερφός και ο ξάδερφος της 6χρονης σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Το χρονικό της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν αμαξοστοιχία με 289 επιβάτες, που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη, εκτροχιάστηκε.

Το πίσω τμήμα του τρένου συγκρούστηκε με συρμό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, με προορισμό τη Χουέλβα. Το μπροστινό μέρος του δεύτερου τρένου, στο οποίο επέβαιναν 184 άτομα, δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα.

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας / AP (Manu Fernandez)

Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία

Η σύγκρουση εκτροχίασε τα πρώτα δύο βαγόνια, τα οποία κατρακύλησαν σε πρανές περίπου τεσσάρων μέτρων, διαλύοντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Ο εκκωφαντικός θόρυβος, τα παραμορφωμένα μέταλλα, οι κραυγές των τραυματιών και η σιωπή των νεκρών συνθέτουν το σκηνικό της τραγωδίας. Ορισμένες σοροί εντοπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της σύγκρουσης.

Σύγκρουση τρένων με νεκρούς στην Ισπανία

Την Τρίτη, σωστικά συνεργεία συνέχισαν τις έρευνες στα συντρίμμια, καθώς ο επίσημος αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 41, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ενδέχεται να αυξηθεί. Κατά τη διάρκεια της ανύψωσης κατεστραμμένων βαγονιών, εντοπίστηκαν επιπλέον σοροί εγκλωβισμένες στο εσωτερικό.

Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο δείχνουν βαγόνια αποκομμένα από τον συρμό, καθίσματα εκσφενδονισμένα πάνω στα χαλίκια των γραμμών και προσωπικά αντικείμενα επιβατών διάσπαρτα στο εσωτερικό των τρένων. Το τελευταίο βαγόνι του πρώτου συρμού βρέθηκε αναποδογυρισμένο, ενώ το προτελευταίο έγερνε επικίνδυνα με όλα τα τζάμια σπασμένα.

 

