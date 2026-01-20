Τραγωδία Ισπανία: Aναφορές για 43 αγνοούμενους - Φόβοι για εγκλωβισμένους

Στους 40 οι νεκροί - Φθαρμένος αρμός η πιθανότερη αιτία του δυστυχήματος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.01.26 , 10:22 Επίσημη πρεμιέρα για «Το μεγάλο μας τσίρκο» - Ποιοι ήταν εκεί
20.01.26 , 10:03 Βόρειο Σέλας στην Ελλάδα λόγω γεωμαγνητικής καταιγίδας - Δείτε εικόνες
20.01.26 , 10:01 MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς έκανε το απόλυτο κομπλιμέντο στον Τάσο!
20.01.26 , 09:43 Αθηνά Οικονομάκου: Ενοχλημένη με τη διαρροή της ημερομηνίας του γάμου της
20.01.26 , 09:40 Good Job Nicky: Η ηλικία, το βιογραφικό και το τραγούδι για τη Eurovision
20.01.26 , 09:31 «Βόμβα» Αντετοκούνμπο: «Δεν ξέρω αν θα ολοκληρώσω τη σεζόν στους Μπακς»
20.01.26 , 09:14 Spyros Manesis Trio: Για μία και μοναδική συναυλία στο Theatre of the NO
20.01.26 , 09:13 Φώτης Σπύρος: Μιλάει για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Το βρήκα τυχαία»
20.01.26 , 09:05 To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
20.01.26 , 09:05 Ford Raptor T1+: Κατέκτησαν τους αμμόλοφους του φετινού Dakar Rall
20.01.26 , 08:55 Αλλάζει ο καιρός: Άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια - Πλημμύρες στην Αττική
20.01.26 , 08:33 Αερόβια άσκηση: Πώς να την κάνεις σωστά και να χάσεις βάρος!
20.01.26 , 08:23 Έλλη Τρίγγου: «Έφτυσα αίμα, η ψυχοθεραπεία με βοήθησε πάρα πολύ»
20.01.26 , 08:11 Τραγωδία Ισπανία: Aναφορές για 43 αγνοούμενους - Φόβοι για εγκλωβισμένους
20.01.26 , 08:05 «Ο Σωματοφύλακας Της Γυναίκας Του Εκτελεστή»: Δείτε on demand την ταινία!
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς έκανε το απόλυτο κομπλιμέντο στον Τάσο!
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
Φώτης Σπύρος: Μιλάει για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Το βρήκα τυχαία»
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
Άση Μπήλιου: Πώς θα μας επηρεάσει το σπάνιο φαινόμενο της πολυαστρίας;
Αθηνά Οικονομάκου – Μαίρη Συνατσάκη: Ταξίδι στο Παρίσι
MasterChef: «Έμεινα άφωνη! Δεν περίμενα ότι δε θα περάσω»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Manu Fernandez)
Ισπανία: Συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό ανθρώπων κάτω από τα βαγόνια των τρένων / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην Ισπανία επικρατεί βαθιά θλίψη και πόνος μετά το φονικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε κοντά στην πόλη Αδαμούθ στην επαρχία της Κόρδοβα. Το τραγικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής όταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλοί νεκροί, τραυματίες και ακόμη άτομα που παραμένουν αγνοούμενα.

Συντρίμμια του τρένου

Εικόνες μετά τη σύγκρουση των τρένων στην Ισπανία / AP (Manu Fernandez)

Οι ισπανικές αρχές μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων, ενώ οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση των θυμάτων συνεχίζονται. Οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 150. Μετά το εξιτήριο δέκα νοσηλευόμενων, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται ανέρχεται σε 39 άτομα, εκ των οποίων οι 13 βρίσκονται σε ΜΕΘ.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για 43 οικογένειες που έχουν δηλώσει αγαπημένα τους πρόσωπα ως αγνοούμενους, με την εκτίμηση ότι πολλοί από αυτούς μπορεί να είναι μέσα στους τραυματίες ή ακόμη και ανάμεσα στους ήδη αναγνωρισμένους νεκρούς που δεν έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως. 

Τραγωδία Ισπανία: Ένας σπασμένος αρμός η πιθανότερη αιτία του δυστυχήματος 

Η σύγκρουση φαίνεται να ξεκίνησε όταν ένα από τα τρένα εκτροχιάστηκε πιθανότατα εξαιτίας ενός σπασμένου αρμού στις ράγες, προκαλώντας σοβαρότατη ζημιά και απώλεια ελέγχου. Το δεύτερο τρένο που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση καρφώθηκε στα βαγόνια που είχαν βγει από τη γραμμή, εντείνοντας την καταστροφή και δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει μεγάλες δυνάμεις διάσωσης, πυροσβεστικής και ιατρικού προσωπικού, ενώ χρήση βαρέων μηχανημάτων αποδεικνύεται δύσκολη λόγω της θέσης όπου βρίσκονται κάποια από τα σπασμένα βαγόνια. Οι πυροσβέστες και διασώστες εργάζονται αδιάκοπα για να απεγκλωβίσουν όποιον βρίσκεται παγιδευμένος στα συντρίμμια των τρένων. Ο ανεπίσημος κατάλογος του συνόλου των επιβατών που ταξίδευαν και στα δύο τρένα ανέρχεται σε 527 άτομα.

Το μέγεθος της τραγωδίας δεν είναι, όμως, μόνο αυτό. Επιζώντες περιγράφουν σκηνές πανικού και χάους: φωνές, σκοτάδι και ανθρώπους που προσπαθούν να απελευθερωθούν από τα κατεστραμμένα βαγόνια χρησιμοποιώντας ακόμη και εργαλεία έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν παράθυρα και να βγουν.

Τραγωδία Ισπανία: Τριήμερο εθνικό πένθος μετά το δυστύχημα

Η ισπανική κυβέρνηση έχει κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος, ενώ ο πρωθυπουργός και άλλοι αξιωματούχοι έχουν μεταβεί στον τόπο της τραγωδίας για να συντονίσουν τις προσπάθειες και να δείξουν υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να κατανοήσουν πώς ένα τόσο σοβαρό περιστατικό συνέβη σε ένα από τα πιο σύγχρονα δίκτυα υψηλής ταχύτητας της Ευρώπης.

40 νεκροί στην Ισπανία

Συντρίμμια κοντά στις ράγες των τρένων / AP (Manu Fernandez)

Η τραγωδία αυτή έχει συγκλονίσει την Ισπανία και έχει ξυπνήσει νέες ανησυχίες για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων παρότι το δίκτυο υψηλής ταχύτητας θεωρείται γενικά από τα πιο αξιόπιστα στον κόσμο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΣΠΑΝΙΑ
 |
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΤΡΕΝΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top