Τραγωδία Ισπανία: Aναφορές για 43 αγνοούμενους - Φόβοι για εγκλωβισμένους

Στην Ισπανία επικρατεί βαθιά θλίψη και πόνος μετά το φονικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε κοντά στην πόλη Αδαμούθ στην επαρχία της Κόρδοβα. Το τραγικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Κυριακής όταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλοί νεκροί, τραυματίες και ακόμη άτομα που παραμένουν αγνοούμενα.

Εικόνες μετά τη σύγκρουση των τρένων στην Ισπανία / AP (Manu Fernandez)

Οι ισπανικές αρχές μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων, ενώ οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση των θυμάτων συνεχίζονται. Οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 150. Μετά το εξιτήριο δέκα νοσηλευόμενων, ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται ανέρχεται σε 39 άτομα, εκ των οποίων οι 13 βρίσκονται σε ΜΕΘ.

WATCH: More than 40 people have died and dozens more have been injured in a train crash in southern Spain.



Two high-speed trains collided, killing about 400 passengers and crew, according to Spanish police. The crash was the worst in the country in more than a decade. pic.twitter.com/JFA4WRNIOc — AHMED CEEGAAG (@ACeegaag) January 19, 2026

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για 43 οικογένειες που έχουν δηλώσει αγαπημένα τους πρόσωπα ως αγνοούμενους, με την εκτίμηση ότι πολλοί από αυτούς μπορεί να είναι μέσα στους τραυματίες ή ακόμη και ανάμεσα στους ήδη αναγνωρισμένους νεκρούς που δεν έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως.

Τραγωδία Ισπανία: Ένας σπασμένος αρμός η πιθανότερη αιτία του δυστυχήματος

Η σύγκρουση φαίνεται να ξεκίνησε όταν ένα από τα τρένα εκτροχιάστηκε πιθανότατα εξαιτίας ενός σπασμένου αρμού στις ράγες, προκαλώντας σοβαρότατη ζημιά και απώλεια ελέγχου. Το δεύτερο τρένο που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση καρφώθηκε στα βαγόνια που είχαν βγει από τη γραμμή, εντείνοντας την καταστροφή και δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις διάσωσης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει μεγάλες δυνάμεις διάσωσης, πυροσβεστικής και ιατρικού προσωπικού, ενώ χρήση βαρέων μηχανημάτων αποδεικνύεται δύσκολη λόγω της θέσης όπου βρίσκονται κάποια από τα σπασμένα βαγόνια. Οι πυροσβέστες και διασώστες εργάζονται αδιάκοπα για να απεγκλωβίσουν όποιον βρίσκεται παγιδευμένος στα συντρίμμια των τρένων. Ο ανεπίσημος κατάλογος του συνόλου των επιβατών που ταξίδευαν και στα δύο τρένα ανέρχεται σε 527 άτομα.

New video reveals the aftermath of a deadly train crash in southern Spain that killed 39 people and injured more than 100. One train derailed and was then struck by an oncoming train. pic.twitter.com/TB4Q7b5Im1 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) January 19, 2026

Το μέγεθος της τραγωδίας δεν είναι, όμως, μόνο αυτό. Επιζώντες περιγράφουν σκηνές πανικού και χάους: φωνές, σκοτάδι και ανθρώπους που προσπαθούν να απελευθερωθούν από τα κατεστραμμένα βαγόνια χρησιμοποιώντας ακόμη και εργαλεία έκτακτης ανάγκης για να σπάσουν παράθυρα και να βγουν.

Τραγωδία Ισπανία: Τριήμερο εθνικό πένθος μετά το δυστύχημα

Η ισπανική κυβέρνηση έχει κηρύξει τριήμερο εθνικό πένθος, ενώ ο πρωθυπουργός και άλλοι αξιωματούχοι έχουν μεταβεί στον τόπο της τραγωδίας για να συντονίσουν τις προσπάθειες και να δείξουν υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να κατανοήσουν πώς ένα τόσο σοβαρό περιστατικό συνέβη σε ένα από τα πιο σύγχρονα δίκτυα υψηλής ταχύτητας της Ευρώπης.

Συντρίμμια κοντά στις ράγες των τρένων / AP (Manu Fernandez)

Η τραγωδία αυτή έχει συγκλονίσει την Ισπανία και έχει ξυπνήσει νέες ανησυχίες για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων παρότι το δίκτυο υψηλής ταχύτητας θεωρείται γενικά από τα πιο αξιόπιστα στον κόσμο.