Σοκ και οργή έχει προκαλέσει στο Πακιστάν η υπόθεση της 18χρονης Αΐσα, μιας νεαρής οικιακής βοηθού έπεσε θύμα επανειλημμένων βιασμών και πέθανε έπειτα από σοβαρές επιπλοκές που εμφανίστηκαν μετά από άμβλωση, στην οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες της, εξαναγκάστηκε να υποστεί.
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Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της, όταν βίντεο που είχε καταγράψει από το νοσοκομειακό της κρεβάτι έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό η Αΐσα περιέγραφε τη φρίκη που, όπως υποστήριζε, βίωνε επί έναν ολόκληρο χρόνο.
Η 18χρονη εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε εύπορη οικογένεια στη Λαχόρη, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του Πακιστάν. Όπως χιλιάδες νεαρές γυναίκες στη χώρα, είχε αφήσει το σπίτι της προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά της.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας και τα δικαστικά έγγραφα, η 18χρονη κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας της έπεσε θύμα επανειλημμένων βιασμών από τον γιο του εργοδότη της και τον οδηγό της οικογένειας. Οι επιθέσεις, όπως φέρεται να υποστήριξε, συνεχίζονταν για μήνες χωρίς να μπορεί να αντιδράσει ή να ζητήσει βοήθεια.
Τον Νοέμβριο του 2025 διαπίστωσε ότι ήταν έγκυος. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ενημέρωσε τη σύζυγο του εργοδότη της. Μετά από τεστ εγκυμοσύνης που βγήκε θετικό, η οικογένεια φέρεται να επιχείρησε να αποκρύψει το περιστατικό.
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Η νεαρή υποστήριξε ότι αρχικά αναγκάστηκε να λάβει χάπια άμβλωσης. Ωστόσο η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία. Παρουσίασε σοβαρά προβλήματα υγείας και επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Φαϊσαλαμπάντ, για να αναρρώσει.
Οι γονείς της την μετέφεραν σε τοπική κλινική, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι εξακολουθούσε να είναι έγκυος. Όταν η οικογένεια επικοινώνησε με τους εργοδότες της, εκείνοι φέρονται να απαίτησαν να επιστρέψει στη Λαχόρη.
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Εκεί, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Αΐσα βρισκόταν ήδη στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η ίδια κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές και μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική για χειρουργική επέμβαση. Κατά τη διαδικασία διαπιστώθηκε ότι το έμβρυο είχε ήδη πεθάνει.
Η κατάσταση της υγείας της δεν βελτιώθηκε ποτέ. Τους επόμενους μήνες εισήχθη επανειλημμένα σε νοσοκομεία της Λαχόρης με σοβαρές επιπλοκές. Τελικά, στις 26 Μαΐου, υπέκυψε.
Πριν από τον θάνατό της πρόλαβε να καταθέσει στην αστυνομία, περιγράφοντας λεπτομερώς όσα ισχυριζόταν ότι είχε υποστεί.
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Οι πακιστανικές αρχές διερευνούν πλέον την υπόθεση ως πιθανή περίπτωση ομαδικού βιασμού και ανθρωποκτονίας. Ο οδηγός της οικογένειας έχει προφυλακιστεί, ενώ ο εργοδότης της νεαρής και ο γιος του έχουν αφεθεί προσωρινά ελεύθεροι με εγγύηση. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται και εργαζόμενοι της ιδιωτικής κλινικής όπου πραγματοποιήθηκε η άμβλωση.
Ο πατέρας της Αΐσα, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, δήλωσε ότι η οικογένεια δεν γνώριζε τι περνούσε η κόρη τους. Όπως ανέφερε, η νεαρή δεν είχε αποκαλύψει τίποτα για τους βιασμούς στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαν μαζί της.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.