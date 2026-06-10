Γιοχάνεσμπουργκ: Μακελειό Με 12 Νεκρούς Από Πυροβολισμούς

Μακελειό με τουλάχιστον 12 νεκρούς σημειώθηκε στο Κλίβελαντ του Γιοχάνεσμπουργκ κατά τη διάρκεια μαζικής ένοπλης επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες οχτώ άνδρες και τρεις γυναίκες εντοπίστηκαν νεκροί στο σημείο, ενώ ένας ακόμη άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Twelve killed in mass shooting in Johannesburg, police say https://t.co/iiHN801X2C — BBC News (UK) (@BBCNews) June 10, 2026

Άλλα εννέα άτομα τραυματίστηκαν στην επίθεση και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες ήταν πάνω από 10.

«Περισσότεροι από 10 ύποπτοι αποβιβάστηκαν από ένα λευκό αυτοκίνητο κοντά σε πρατήριο καυσίμων στο Κλίβελαντ», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

12 killed, 9 injured in mass shooting near Johannesburg, South African police say



Police say more than 10 suspects opened fire at multiple locations in the Jumpers informal settlement before fleeing in a white vanhttps://t.co/ULRNf0ZDMy pic.twitter.com/6Of1sb8zdV — Ynet Global (@ynetnews) June 10, 2026

«Οι ύποπτοι φέρεται να εισήλθαν στον άτυπο οικισμό από δύο εισόδους και κινήθηκαν στην περιοχή ανοίγοντας πυρ εναντίον κατοίκων και μελών της κοινότητας σε πολλαπλά σημεία, πριν διαφύγουν με το ίδιο όχημα», πρόσθεσε.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι οι δυνάμεις της ανταποκρίθηκαν σε «αναφορά για εν εξελίξει πυροβολισμούς» περίπου στις 23:10 τοπική ώρα την Τρίτη (21:10 GMT). Στο σημείο έφτασαν επίσης διασώστες για την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες.

Η Νότια Αφρική έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών παγκοσμίως, με κατά μέσο όρο περίπου 60 δολοφονίες την ημέρα, σύμφωνα με το BBC.