Μακελειό στο Γιοχάνεσμπούργκ: Τουλάχιστον 12 νεκροί και 9 τραυματίες

Περισσότεροι από 10 οι δράστες

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Γιοχάνεσμπουργκ: Μακελειό Με 12 Νεκρούς Από Πυροβολισμούς
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μαζική ένοπλη επίθεση στο Κλίβελαντ του Γιοχάνεσμπουργκ με τουλάχιστον 12 νεκρούς και 9 τραυματίες.
  • Οχτώ άνδρες και τρεις γυναίκες βρέθηκαν νεκροί, ενώ ένας ακόμη άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.
  • Περισσότεροι από 10 ύποπτοι συμμετείχαν στην επίθεση, αποβιβάζοντας από λευκό αυτοκίνητο κοντά σε πρατήριο καυσίμων.
  • Οι δράστες άνοιξαν πυρ σε πολλαπλά σημεία και διέφυγαν με το ίδιο όχημα.
  • Η Νότια Αφρική έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών παγκοσμίως, με περίπου 60 δολοφονίες ημερησίως.

Μακελειό με τουλάχιστον 12 νεκρούς σημειώθηκε στο Κλίβελαντ του Γιοχάνεσμπουργκ κατά τη διάρκεια μαζικής ένοπλης επίθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες οχτώ άνδρες και τρεις γυναίκες εντοπίστηκαν νεκροί στο σημείο, ενώ ένας ακόμη άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. 

 

 

Άλλα εννέα άτομα τραυματίστηκαν στην επίθεση και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες ήταν πάνω από 10.

«Περισσότεροι από 10 ύποπτοι αποβιβάστηκαν από ένα λευκό αυτοκίνητο κοντά σε πρατήριο καυσίμων στο Κλίβελαντ», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

 

 

«Οι ύποπτοι φέρεται να εισήλθαν στον άτυπο οικισμό από δύο εισόδους και κινήθηκαν στην περιοχή ανοίγοντας πυρ εναντίον κατοίκων και μελών της κοινότητας σε πολλαπλά σημεία, πριν διαφύγουν με το ίδιο όχημα», πρόσθεσε.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι οι δυνάμεις της ανταποκρίθηκαν σε «αναφορά για εν εξελίξει πυροβολισμούς» περίπου στις 23:10 τοπική ώρα την Τρίτη (21:10 GMT). Στο σημείο έφτασαν επίσης διασώστες για την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες.

Η Νότια Αφρική έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών παγκοσμίως, με κατά μέσο όρο περίπου 60 δολοφονίες την ημέρα, σύμφωνα με το BBC.

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