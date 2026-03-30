Τραμπ προς Γκαλιμπάφ: Διορία στο Ιράν για εκεχειρία ή επέμβαση

Απειλεί εκ νέου με σφοδρές επιθέσεις σε υποδομές και πετρελαιοπηγές

Πηγή: Φωτογραφία: AP
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ – ΗΠΑ - ΙΡΑΝ - ΠΟΛΕΜΟΣ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Διορία μίας εβδομάδας δίνει ο Τραμπ στο Ιράν καθιστώντας τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ ως συνομιλητή του, προκειμένου να επιτευχθεί εκεχειρία ή σκληρή επέμβαση με χερσαία απόβαση στη νήσο Χάργκ

Με δηλώσεις του στη εφημερίδα «New York Post», ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είπε: «οι ΗΠΑ θα διαπιστώσουν σύντομα αν ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς». «Θα σας ενημερώσω σε περίπου μία εβδομάδα», υπογράμμισε. 

Oι ΗΠΑ ετοιμάζουν χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν - «Σας περιμένουμε»

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για μια δραματική ανατροπή στο εσωτερικό του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι «η παλιά φρουρά έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί και έχει αντικατασταθεί από μια νέα ομάδα, την οποία χαρακτήρισε μέχρι στιγμής πιο εύκολη στη συνεργασία».

«Υπήρξε πλήρης αλλαγή καθεστώτος, γιατί τα προηγούμενα καθεστώτα έχουν φύγει και έχουμε να κάνουμε με ένα εντελώς νέο σύνολο ανθρώπων. Και μέχρι τώρα, είναι πολύ πιο λογικοί», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς αν πρόκειται για νέα πρόσωπα σε σχέση με παλαιότερους αντιπάλους των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, ο Τραμπ απάντησε χωρίς περιστροφές: «Σε μεγάλο βαθμό. Οι άλλοι είναι όλοι νεκροί».

Ο Τραμπ απειλεί ξανά το ΝΑΤΟ - Συμφωνία Ιράν με Ταϊλάνδη για το Ορμούζ

Ερωτηθείς για τον νέο Αγιατολάχ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιό του δολοφονηθέντος Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους στις 28 Φεβρουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: «Κανείς δεν έχει νέα του». «Είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος», πρόσθεσε. «Δεν γνωρίζουμε αν ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ακόμη ζωντανός. Πιθανότατα ναι, αλλά σε εξαιρετικά κακή κατάσταση», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

 

Ιράν: Κλείνει τα Στενά του Ορμούζ και απορρίπτει τις προτάσεις Τραμπ

 

Απειλεί με επιθέσεις εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία

Νωρίτερα, σε μήνυμά του στο truth social o Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε: «οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκονται σε σοβαρές διαπραγματεύσεις με ένα ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ για τον τερματισμό των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στο Ιράν». 
Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως «έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος». Εξέφρασε, όμως επιφυλάξεις για να προχωρήσει γρήγορα σε νέες απειλές

«Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία – πράγμα που πιθανότατα θα συμβεί – και αν τα Στενά του Ορμούζ δεν ‘ανοίξει για δραστηριότητα’ αμέσως, θα ολοκληρώσουμε την υπέροχη ‘παραμονή’ μας στο Ιράν ανατινάζοντας και καταστρέφοντας ολοσχερώς όλα τα ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια, τα πετρελαιοπηγάδια και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλα τα εργοστάσια αφαλάτωσης!), τα οποία σκόπιμα δεν έχουμε ‘αγγίξει’ ακόμα», απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ.
«Αυτό θα αποτελέσει αντίποινα για τους πολλούς στρατιώτες μας, και άλλους, που το Ιράν σφαγίασε και σκότωσε κατά τη διάρκεια της 47χρονης ‘Βασιλείας του Τρόμου’ του παλαιού καθεστώτος», κατέληξε στο απειλητικό του μήνυμα ο Ντόναλντ Τραμπ.


 

