ΗΠΑ: To «shutdown» βάζει λουκέτο ακόμη και στο Άγαλμα της Ελευθερίας

Σκηνές από το 2018 έρχονται ξανά στις ΗΠΑ μετά την εφαρμογή του «shutdown», δηλαδή της αναστολής πληρωμών της κυβέρνησης προς όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να παραμείνει κλειστό για επισκέψεις μέχρι νεωτέρας και το Άγαλμα της Ελευθερίας.

«Ο κόσμος θα πρέπει να κατηγορήσει τους Ρεπουμπλικάνους που έχουν στον έλεγχο τους την ομοσπονδιακή κυβέρνηση», δήλωσε σήμερα η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ αναφορικά με το επικείμενο κλείσιμο της λειτουργίας του Αγάλματος της Ελευθερίας.

Πάντως, το άγαλμα καθώς και το νησί Έλις ήταν ανοιχτά χθες, Τετάρτη (1/10), αλλά η Κάθι Χότσουλ δήλωσε ότι «η Πολιτεία δεν θα παράσχει χρηματοδότηση για να διασφαλίσει ότι το μνημείο θα παραμείνει ανοιχτό κατά τη διάρκεια της μάχης για τη χρηματοδότηση». Αυτό αποτελεί μια αλλαγή στάσης από τα προηγούμενα κλεισίματα, όταν ο πρώην κυβερνήτης Άντριου Κουόμο διέθεσε κρατικά κεφάλαια για να διατηρήσει αναμμένη τη δάδα της Λαίδης Ελευθερίας.

Επίσης, η Κάθι Χότσουλ, δήλωσε ότι περισσότεροι από 100.000 ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι στη Νέα Υόρκη, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων που εργάζεται στα νησιά Έλις και Λίμπερτι, θα μείνουν άνεργοι τουλάχιστον προσωρινά, αφού το Κογκρέσο δεν κατάφερε να εγκρίνει μια νέα συμφωνία χρηματοδότησης την Τρίτη το βράδυ. Η κυβερνήτης δήλωσε επίσης ότι το κλείσιμο απειλεί τη χρηματοδότηση και άλλων ομοσπονδιακών προγραμμάτων, όπως το «Head Start» και τα επιδόματα επισιτιστικής βοήθειας.

Τι είναι το «shutdown»;

Το «shutdown» είναι το αποτέλεσμα της διακοπής της χρηματοδότησης σε υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Το «shutdown», λοιπόν, επηρεάζει όλες τις ομοσπονδιακές λειτουργίες, από την κοινωνική ασφάλιση έως τις αεροπορικές μετακινήσεις και την πρόσβαση στα εθνικά πάρκα.

Να σημειωθεί ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση που εγκρίνει το Κογκρέσο, ώστε ο πρόεδρος των ΗΠΑ να υπογράψει τον προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος. Η έγκριση από το Κογκρέσο προϋποθέτει την συμφωνία Ρεμπουμπλικάνων και Δημοκρατικών. Μαζί την διακοπή λειτουργίας των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, το «shutdown» έχει ακόμη μια επώδυνη συνέπεια, καθώς επιβάλλεται αναστολή πληρωμής και για τη μισθοδοσία των εργαζομένων.

Πότε είχε συμβεί ξανά «shutdown»;

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, οι Αμερικανοί έχουν αντιμετωπίσει 20 κλεισίματα ή ελλείψεις χρηματοδότησης. Το 1995, η κυβέρνηση έκλεισε για σχεδόν ένα μήνα τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, όταν η κυβέρνηση Κλίντον και το Κογκρέσο υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σχετικά με το επίπεδο των κρατικών δαπανών.

Πιο πρόσφατα, το 2018, οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να εγκρίνουν ένα σχέδιο δαπανών υπό την ηγεσία του Τραμπ για τη χρηματοδότηση του τείχους στα νότια σύνορα. Η διακοπή λειτουργίας διήρκεσε τότε 35 ημέρες. Άλλες προηγούμενες διακοπές λειτουργίας διήρκεσαν λιγότερο από μια εβδομάδα.

