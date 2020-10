Παρίσι: Φάρσα η προειδοποίηση για βόμβα στην Αψίδα του Θριάμβου

Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι το απόγευμα της Τρίτης μετά από προειδοποίηση για βόμβα, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί η περιοχή της Αψίδας του Θριάμβου. Τελικά, όμως, όπως αποδείχθηκε, το τηλεφώνημα ήταν φάρσα.

Η αστυνομία είχε εκκενώσει την περιοχή και τις γραμμές του μετρό, όμως η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Οι αρχές έκαναν γνωστό ότι βρέθηκε μια τσάντα με σφαίρες απο πολεμικά όπλα πολύ κοντά στον Πύργο του Αιφελ.

Bomb threat at the Arc de Triomphe, in #Paris , #France. The area around the scene has been evacuated including metro stations and part of the #ChampsElyséespic.twitter.com/8kNCkC0MFS