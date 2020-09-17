Αλεξέι Ναβάλνι: Δηλητηριάστηκε στο ξενοδοχείο και όχι στο αεροδρόμιο

Αυτό ανακοίνωσε η ομάδα του

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Πηγή: Φωτό: AP

Στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε στην πόλη Τομσκ της Σιβηρίας και όχι στο αεροδρόμιο, όπως θεωρούνταν μέχρι σήμερα δηλητηριάστηκε ο Αλεξέι Ναβάλνι από ένα μπουκάλι νερού, ανακοίνωσε η ομάδα του, αναρτώντας μάλιστα και ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Откуда взялась злосчастная бутылка? Давайте объясним, откуда взялось то, про что нам непрерывно задают вопросы. Так называемая “бутылка с «Новичком»”, ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа. Перенесемся обратно в 20 августа. В этот день часть нашей команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей потерял сознание и начал задыхаться, самолёт экстренно сел. Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды. Как это происходило, вы можете посмотреть на этом видео. Никакой особой надежды что-то такое обнаружить не было. Но поскольку нам было абсолютно ясно, что Навальный не “слегка заболел”, не “перегрелся” и Рафаэлкой здесь не поможешь, было решено забрать все, что может хоть как-то гипотетически пригодиться, и передать это врачам в Германии. То, что дело расследовать в России не будут, тоже было достаточно очевидно. Так и вышло: прошел почти месяц, Россия так и не признала отравление Алексея. Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт. Сегодня в 20.00 в передаче «Россия Будущего» на ютюб-канале Навальный LIVE Георгий Албуров @alburov расскажет подробности.

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Ο Αλεξέι Ναβάλνι ασθένησε βαριά στη διάρκεια μιας εσωτερικής πτήσης στη Ρωσία τον περασμένο μήνα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Βερολίνο για θεραπεία. Οπως αναφέρεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Γερμανία λέει ότι δηλητηριάστηκε με τον νευροτοξικό παράγοντα Νόβιτσοκ, ενώ η Ρωσία αντιτείνει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι δηλητηριάστηκε.


Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ο ίδιος ο Ναβάλνι γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Instagram ότι μπόρεσε μετά από πολύ καιρό να αναπνεύσει μόνος του, δίχως μηχανική υποστήριξη. 


«Γεια, είμαι ο Ναβάλνι. Μου λείπετε όλοι. Ακόμη δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα, αλλά χθες μπόρεσα να αναπνεύσω όλη την ημέρα μόνος μου. Πράγματι μόνος μου», έγραψε ο Ναβάλνι, επιβεβαιώνοντας τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονταν στο φως ότι η υγεία του βελτιώνεται.
 

Διαβάστε περισσότερα:
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