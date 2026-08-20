Θεσσαλονίκη: Περιορίστηκε η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

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Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο/ βίντεο EΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Μελενίκου.
  • Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο άμεσα από ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
  • Το κτίριο βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή και έχει ιστορικό πυρκαγιών.
  • Δεν έχει διευκρινιστεί αν υπήρχαν άτομα μέσα κατά την εκδήλωση της φωτιάς.
  • Ο έλεγχος για τυχόν παγιδευμένα άτομα θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης.

Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Μελενίκου, πάνω από τη Ροτόντα, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο άμεσα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Το κτίριο βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. 

Θεσσαλονίκη: Περιορίστηκε η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο

Δεν είναι η πρώτη φορά που εκδηλώνεται πυρκαγιά στο εν λόγω κτίριο, καθώς σε αυτό βρίσκουν καταφύγιο διάφορα άτομα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν την ώρα που ξέσπασε η φωτιά βρισκόταν κάποιος άνθρωπος μέσα στο κτίριο. Ο έλεγχος θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης.

 

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