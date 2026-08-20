Φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Μελενίκου, πάνω από τη Ροτόντα, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο άμεσα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Το κτίριο βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Δεν είναι η πρώτη φορά που εκδηλώνεται πυρκαγιά στο εν λόγω κτίριο, καθώς σε αυτό βρίσκουν καταφύγιο διάφορα άτομα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν την ώρα που ξέσπασε η φωτιά βρισκόταν κάποιος άνθρωπος μέσα στο κτίριο. Ο έλεγχος θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης.