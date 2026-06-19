Καιρός: Μελτέμια τις επόμενες ημέρες - «Καμπανάκι» για πυρκαγιές

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Καιρός 19/06/2026: Ισχυρά μελτέμια σήμερα στο Αιγαίο / ΟPEN

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Τα ενισχυμένα μελτέμια θα είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα (19/06) αλλά και των επόμενων ημερών, κάτι που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η ημέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια και ήπιες καλοκαιρινές συνθήκες.

Κοντά όμως στο μεσημέρι και το απόγευμα θα δούμε να σχηματίζονται σύννεφα αστάθειας προς τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, αλλά και προς τα βουνά της Πελοποννήσου και θα ξεσπάσουν μπόρες, ακόμη και καταιγίδες.

Στο Αιγαίο θα κυριαρχήσουν οι βοριάδες και θα φτάσουμε στα 6-7 μποφόρ, ακόμη και τα 8 μποφόρ στις Κυκλάδες.

«Τα μελτέμια ευνοούνται για πολλές ημέρες, αυξάνοντας σημαντικά και τον κίνδυνο πυρκαγιάς», επισημαίνει ο κ. Μαρουσάκης.

Σε υψηλό κίνδυνο (επίπεδο 3) βρίσκονται δεκατρείς περιοχές της χώρας σήμερα Παρασκευή (19/06), σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Πυροσβεστικής.

Η αστάθεια θα είναι πιο περιορισμένη μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς δεν περιμένουμε αξιόλογες μπόρες και καταιγίδες, τουλάχιστον για μεγάλες εκτάσεις του ηπειρωτικού κορμού.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-06-2026

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αρχικά γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες.Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 29 με 31 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν στη Μακεδονία, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ.
Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται το βράδυ.
Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ .
Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32 τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα υπόλοιπα τμήματα και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι στη Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά και πιθανόν στα ορεινά της ανατολικής Πελοπόννησου. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 6 τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 και στην Κρήτη 29 τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και στα Δωδεκάνησα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες πιθανότητα τοπικών όμβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες, . Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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