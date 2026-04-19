Πάτρα: Nεκρός μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς- Ερευνώνται τα αίτια θανάτου του

Ένας άνδρας, 58 ετών, βρέθηκε νεκρός σε μονοκατοικία στο Ακταίο της Πάτρας, μετά την κατάσβεση πυρκαγιάς στην οικία του, σήμερα τα ξημερώματα.

#Πυρκαγιά σε μονοκατοικία σε περιοχή του δήμου Πατρέων Αχαΐας. Επιχειρούν 11 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 19, 2026

Όταν οι πυροσβέστες εισήλθαν στο σπίτι για να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 5 τα ξημερώματα, εντόπισαν τον 58χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μία καραμπίνα. Στην συνέχεια ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου του 58χρονου άνδρα.

Το tempo24 δίνει μια άλλη διάσταση στην υπόθεση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει, ο άνδρας φαίνεται να μην άντεξε τον θάνατο της αδελφής του, με την οποία διέμεναν μαζί. Μάλιστα, σήμερα θα γινόταν η κηδεία της, όπως αναφέρει το ίδιο μέσο. Έβαλε φωτιά στο σπίτι του και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του, λένε οι πληροφορίες του tempo24.

H αστυνομία διενεργεί την προανάκριση για το περιστατικό.