Πάτρα: Nεκρός μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς- Ερευνώνται τα αίτια θανάτου του

Βρέθηκε μια καραμπίνα σε κοντινή απόσταση από τον 58χρονο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.04.26 , 14:00 Δες πώς να ξανακερδίσεις τον ύπνο σου μετά την αλλαγή ώρας
19.04.26 , 13:40 Παναθηναϊκός: Sold out το ματς με τη Μονακό μέσα σε 24 ώρες
19.04.26 , 12:00 Πάτρα: Nεκρός μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς- Ερευνώνται τα αίτια θανάτου του
19.04.26 , 11:10 Η Klavdia και ο Γιώργος Θαναηλάκης δίνουν το στίγμα τους στο 1% Club
19.04.26 , 10:59 Τροχαίο Λιοσίων: Συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια της μηχανής & ο σύντροφός της
19.04.26 , 10:48 Τraction: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται την Φωτεινή Τριχά
19.04.26 , 10:30 Κεφαλονιά: ΕΔΕ για την «ψευδή νοσηλεύτρια» - Η προσωπική κόντρα δύο γιατρών
19.04.26 , 10:26 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η συγκίνησή του στο «Moments» ακούγοντας τον γιο του
19.04.26 , 09:02 Πατήσια: Τρεις συλλήψεις για την παράσυρση & εγκατάλειψη της 16χρονης
19.04.26 , 09:00 Test drive: Στο τιμόνι του Audi A3 Allstreet TFSIe Stronic 204 PS
19.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Aπριλίου
18.04.26 , 23:38 Στην Ελλάδα την Τετάρτη η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λ. Κοβέσι
18.04.26 , 23:10 Ο πόλεμος πλήττει και την αυτοκινητοβιομηχανία: «Στερεύει» το αλουμίνιο
18.04.26 , 22:57 Άγριος ξυλοδαρμός κοσμηματοπώλη στην Παλλήνη για μόλις 3 ευρώ!
18.04.26 , 21:44 Πατήσια: Συγκλονιστικό βίντεο με παράσυρση και εγκατάλειψη ανήλικης
Αλεξάνδρα Νίκα: Ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το δωμάτιο της κόρης της
Επίδομα ΔΥΠΑ 300 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Νέο «Εξοικονομώ»: Επιδοτήσεις έως 80% για νοικοκυριά
Αντωνοπούλου: Ποζάρει αγκαλιά με τον Νίκο Κώτση στον 7ο μήνα της κύησης
MasterChef Γιώργος: «Έχει στρατηγική. Ξέρει πώς παίζεται το παιχνίδι»
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
Μενεγάκη - Παντζόπουλος: Τα νέα καρέ από τις πασχαλινές τους διακοπές
Κοκκίνου για Βίσση: «Δε θα σχολιάσω τίποτα που δε με αφορά»
Τροχαίο Λιοσίων: Συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια της μηχανής & ο σύντροφός της
Mάρα Ζαχαρέα: Βόλτα με τον γιο της Βασίλη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Πάτρα: Έδωσε τέλος στη ζωή του μετά τον θάνατο της αδελφής του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός 58χρονος άνδρας βρέθηκε σε μονοκατοικία στην Πάτρα μετά από πυρκαγιά.
  • Οι πυροσβέστες τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του κατά την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Προβληματισμός για τα αίτια θανάτου, με ιατροδικαστική εξέταση σε εξέλιξη.
  • Φημολογείται ότι ο άνδρας δεν άντεξε τον θάνατο της αδελφής του και ενδέχεται να αυτοκτόνησε.

Ένας άνδρας, 58 ετών, βρέθηκε νεκρός σε μονοκατοικία στο Ακταίο της Πάτρας, μετά την κατάσβεση πυρκαγιάς στην οικία του, σήμερα τα ξημερώματα.

Όταν οι πυροσβέστες εισήλθαν στο σπίτι για να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 5 τα ξημερώματα, εντόπισαν τον 58χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μία καραμπίνα. Στην συνέχεια ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου του 58χρονου άνδρα.

Το tempo24 δίνει μια άλλη διάσταση στην υπόθεση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει, ο άνδρας φαίνεται να μην άντεξε τον θάνατο της αδελφής του, με την οποία διέμεναν μαζί. Μάλιστα, σήμερα θα γινόταν η κηδεία της, όπως αναφέρει το ίδιο μέσο. Έβαλε φωτιά στο σπίτι του και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του, λένε οι πληροφορίες του tempo24.

H αστυνομία διενεργεί την προανάκριση για το περιστατικό.

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΤΡΑ
 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΔΕΛΦΗΣ
 |
ΦΩΤΙΑ ΣΠΙΤΙ
 |
ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top