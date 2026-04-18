Διεθνής Ημέρα Μνημείων: Δωρεάν είσοδος σε μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους

Δωρεάν είναι η είσοδος σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία που υπάγονται στο υπουργείο Πολιτισμού, σήμερα Σάββατο 18 Απριλίου 2026, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μνημείων.
Σημειώνεται ότι το Μουσείο Ακρόπολης δε συμπεριλαμβάνεται στα μουσεία με ελεύθερη είσοδο για σήμερα.
Συνεπώς, οι επισκέπτες σε όλη τη χώρα μπορούν να επισκεφτούν μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, χωρίς την καταβολή αντιτίμου.
Η 18η Απριλίου έχει ορισθεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ΙCOMOS) ως Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών. Η επέτειος αυτή αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση του κοινού στο σημαντικό θέμα της προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο είναι δωρεάν στις εξής ημερομηνίες:
- 6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη)
- 18 Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων)
- 18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)
- Τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς),
- 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή)
- 1η και 3η Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου κάθε έτους
Η είσοδος στο Μουσείο της Ακρόπολης είναι δωρεάν τις ημερομηνίες:
- 6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη)
- 25η Μαρτίου
- 18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)
- 28η Οκτωβρίου