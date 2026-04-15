Βρέθηκε ο 6χρονος που είχε εξαφανιστεί - Συνελήφθη ο πατέρας του

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση αρπαγής ανηλίκου, που απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες τις αρχές και την κοινή γνώμη.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η μητέρα του ανήλικου παιδιού κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της δεν επέστρεψε το παιδί μετά από προγραμματισμένη επικοινωνία, όπως όριζε η δικαστική απόφαση. Ο πατέρας φέρεται να εξαφανίστηκε μαζί με το παιδί, διακόπτοντας κάθε επικοινωνία.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με την αστυνομία να προχωρά σε επιχείρηση εντοπισμού, αξιοποιώντας ακόμη και το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του άνδρα. Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν τον πατέρα και να παραλάβουν το παιδί, το οποίο επέστρεψε με ασφάλεια στη μητέρα του. «Έμεινα εννιά μέρες χωρίς κανένα σημάδι ζωής από το παιδί μου», τονίζει η μητέρα μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Με κακοποιούσε ακόμα και μπροστά στο παιδί»

Η ίδια καταγγέλλει ότι το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Αντίστοιχη συμπεριφορά, όπως υποστηρίζει, είχε επιδείξει ο πρώην σύντροφός της και στο παρελθόν, δημιουργώντας ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο έντασης και παραβίασης των δικαστικών αποφάσεων. Παράλληλα, κάνει λόγο για ένα μακροχρόνια βίαιο περιβάλλον, το οποίο –όπως αναφέρει– δεν σταμάτησε με τη λήξη της σχέσης, αλλά συνεχίζεται μέσω συνεχών δικαστικών αντιπαραθέσεων και καταγγελιών. Όπως υποστηρίζει, ο άνδρας γινόταν βίαιος απέναντί της ακόμη και μπροστά στα μάτια του παιδιού τους. Όπως τονίζει, η εμπειρία αυτή έχει αφήσει βαθιά ψυχικά σημάδια, ενώ εκφράζει φόβους για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν όλα αυτά στην ψυχολογία του ανηλίκου.

«Με κακοποιούσε βίαια, ακόμα και μπροστά στο παιδί [...] Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο: αυτά που πέρασα μαζί του ή αυτά που περνάω τώρα. Αν κακοποιείται η μητέρα μπροστά στο παιδί, αυτό είναι κακοποίηση και για το παιδί», προσθέτει.

Συνελήφθη ο πατέρας του παιδιού και η σύντροφός του

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας και η σύντροφός του οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ η μητέρα έχει ήδη προχωρήσει σε μηνύσεις, κάνοντας λόγο για συνέργεια. Παράλληλα, εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις που ενδέχεται να επανακαθορίσουν το καθεστώς επικοινωνίας και επιμέλειας, με στόχο –όπως υπογραμμίζεται– την προστασία του παιδιού.

Καθώς η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται, το βασικό ζητούμενο παραμένει ένα: η διασφάλιση της ασφάλειας και της ψυχικής ισορροπίας του παιδιού, που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα φορτισμένης και περίπλοκης υπόθεσης.

