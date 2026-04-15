Βρέθηκε ο 6χρονος που είχε εξαφανιστεί - Συνελήφθη ο πατέρας του

Μακροχρόνια ενδοοικογενειακή βία καταγγέλλει η μητέρα του παιδιού

15.04.26 , 16:05 Βάρκιζα: Μεγάλος όγκος χώματος κατέρρευσε και καταπλάκωσε πατέρα και γιο
15.04.26 , 15:50 Τέμπη - Πατέρας Άγγελου Τηλκερίδη: «Περιμένουμε να έρθει μια λύτρωση»
15.04.26 , 15:49 Οι «παλιοί» έδειξαν στους νέους πώς γίνεται!
15.04.26 , 15:25 Γιώργος Μυλωνάκης: Το ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του
15.04.26 , 15:22 MORE: Σε λειτουργία τρία από τα πρώτα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
15.04.26 , 15:22 Το μεγάλο ραντεβού της ΑΕΚ με την ιστορία
15.04.26 , 15:17 «Ακούγαμε κι εμείς ότι θα κοπεί το Real View λίγο πριν το Πάσχα αλλά...»
15.04.26 , 15:05 Τουρκία: Πυροβολισμοί σε σχολείο - 4 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες
15.04.26 , 14:29 Ελληνίδα ηθοποιός θα γίνει μαμά για πρώτη φορά!
15.04.26 , 14:25 Αργοστόλι: Από ανακοπή καρδιάς ο θάνατος της 19χρονης
15.04.26 , 14:10 Ελένη Μενεγάκη: Ανανεωμένη και χαμογελαστή μετά τη Σεβίλλη - Η νέα ανάρτηση
15.04.26 , 14:00 Τσιμτσιλή: Στο πλευρό της Τίνας Μεσσαροπούλου στο νοσοκομείο
15.04.26 , 13:52 Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλος: «Οι ανακοινώσεις ανήκουν στα κανάλια»
15.04.26 , 13:19 Άση Μπήλιου: Ο Ερμής στον Κριό - Τι πρέπει να προσέξουμε στην επικοινωνία
Τσιμτσιλή: Στο πλευρό της Τίνας Μεσσαροπούλου στο νοσοκομείο
Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πασχαλινές στιγμές με την κόρη τους
Φαίη Σκορδά: Τι είπε για τα παιδιά της on air
Ένταση στο MasterChef: «Δε θα περάσει εύκολα μαζί μου» - Δες sneak preview
Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δε γνωρίζει ότι «έφυγε» ο σύντροφός της;
Ελένη Μενεγάκη: Ανανεωμένη και χαμογελαστή μετά τη Σεβίλλη - Η νέα ανάρτηση
Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Ταξίδι στη Σκωτία για δύο
Γιώργος Μυλωνάκης: Το ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Ετεοκλής Παύλου: «Γιατί η Κατερίνα κάνει τα ασήμαντα σημαντικά;»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (15/4/2026)
  • Εντοπίστηκε ο 6χρονος που είχε εξαφανιστεί από τον πατέρα του, ο οποίος συνελήφθη.
  • Η μητέρα κατήγγειλε ότι ο πατέρας δεν επέστρεψε το παιδί μετά από προγραμματισμένη επικοινωνία.
  • Η μητέρα αναφέρει κακοποίηση από τον πρώην σύντροφό της, ακόμα και μπροστά στο παιδί.
  • Ο πατέρας και η σύντροφός του οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, με μηνύσεις από τη μητέρα για συνέργεια.
  • Δικαστικές αποφάσεις αναμένονται για την επιμέλεια και την ασφάλεια του παιδιού.

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση αρπαγής ανηλίκου, που απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες τις αρχές και την κοινή γνώμη. 

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η μητέρα του ανήλικου παιδιού κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της δεν επέστρεψε το παιδί μετά από προγραμματισμένη επικοινωνία, όπως όριζε η δικαστική απόφαση. Ο πατέρας φέρεται να εξαφανίστηκε μαζί με το παιδί, διακόπτοντας κάθε επικοινωνία.

Ιταλία: Βίντεο με την απόπειρα αρπαγής βρέφους σε σούπερ μάρκετ

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με την αστυνομία να προχωρά σε επιχείρηση εντοπισμού, αξιοποιώντας ακόμη και το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του άνδρα. Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν τον πατέρα και να παραλάβουν το παιδί, το οποίο επέστρεψε με ασφάλεια στη μητέρα του. «Έμεινα εννιά μέρες χωρίς κανένα σημάδι ζωής από το παιδί μου», τονίζει η μητέρα μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα». 

«Με κακοποιούσε ακόμα και μπροστά στο παιδί»

Η ίδια καταγγέλλει ότι το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Αντίστοιχη συμπεριφορά, όπως υποστηρίζει, είχε επιδείξει ο πρώην σύντροφός της και στο παρελθόν, δημιουργώντας ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο έντασης και παραβίασης των δικαστικών αποφάσεων. Παράλληλα, κάνει λόγο για ένα μακροχρόνια βίαιο περιβάλλον, το οποίο –όπως αναφέρει– δεν σταμάτησε με τη λήξη της σχέσης, αλλά συνεχίζεται μέσω συνεχών δικαστικών αντιπαραθέσεων και καταγγελιών. Όπως υποστηρίζει, ο άνδρας γινόταν βίαιος απέναντί της ακόμη και μπροστά στα μάτια του παιδιού τους. Όπως τονίζει, η εμπειρία αυτή έχει αφήσει βαθιά ψυχικά σημάδια, ενώ εκφράζει φόβους για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν όλα αυτά στην ψυχολογία του ανηλίκου. 

Νέα Πέραμος: Η κατάθεση της μητέρας του 27χρονου - Ο άνθρωπος «κλειδί»

«Με κακοποιούσε βίαια, ακόμα και μπροστά στο παιδί [...] Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο: αυτά που πέρασα μαζί του ή αυτά που περνάω τώρα. Αν κακοποιείται η μητέρα μπροστά στο παιδί, αυτό είναι κακοποίηση και για το παιδί», προσθέτει. 

Συνελήφθη ο πατέρας του παιδιού και η σύντροφός του 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας και η σύντροφός του οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ η μητέρα έχει ήδη προχωρήσει σε μηνύσεις, κάνοντας λόγο για συνέργεια. Παράλληλα, εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις που ενδέχεται να επανακαθορίσουν το καθεστώς επικοινωνίας και επιμέλειας, με στόχο –όπως υπογραμμίζεται– την προστασία του παιδιού.

Θεσσαλονίκη: 24χρονος κατηγορείται ότι βίαζε 13χρονη & της έδινε ναρκωτικά

Καθώς η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται, το βασικό ζητούμενο παραμένει ένα: η διασφάλιση της ασφάλειας και της ψυχικής ισορροπίας του παιδιού, που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα φορτισμένης και περίπλοκης υπόθεσης.

 

