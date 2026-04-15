Ελληνίδα ηθοποιός θα γίνει μαμά για πρώτη φορά!

Την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της φαίνεται πως διανύει η Νάστια Βραχάτη, καθώς ανακοίνωσε η ίδια την εγκυμοσύνη της μέσα από τα social media.

Συγκεκριμένα, με μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός γνωστοποίησε τα ευχάριστα νέα στους διαδικτυακούς της φίλους, χωρίς να κρύψει τη χαρά και τη συγκίνησή της.

Η δημοσίευση, που συνοδευόταν από φωτογραφίες γράφοντας με χιούμορ: «7 μηνών burgers 🍔» προκάλεσε κύμα αγάπης και ευχών, με τους followers της να σπεύδουν να της γράψουν τα καλύτερα για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή της.

Μέσα σε λίγη ώρα, το post συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια, με φίλους και θαυμαστές να της εύχονται μια καλή εγκυμοσύνη και με το καλό να υποδεχτεί το μωρό της.

Η ίδια, που κρατά γενικά χαμηλό προφίλ στην προσωπική της ζωή, επέλεξε αυτή τη φορά να μοιραστεί τη χαρά της δημόσια, δύο μήνες πριν κρατήσει στην αγκαλιά το μωράκι της.

Αναμφίβολα, πρόκειται για μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της, με το κοινό να παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή τη νέα της πορεία.

Λίγα λόγια για τη Νάστια Βραχάτη

Η Νάστια Βραχάτη είναι Ελληνίδα ηθοποιός με παρουσία σε τηλεόραση και θέατρο.



Γεννήθηκε στην Καλαμάτα και σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα με τις ακαδημαϊκές της σπουδές, παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής, ενώ στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στον χώρο της υποκριτικής, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο θέατρο.

Έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικές παραγωγές μεγάλων καναλιών, όπως ο ANT1 και το MEGA, αποκτώντας εμπειρία μέσα από διαφορετικούς ρόλους και σειρές.

Τηλεοπτική καριέρα



Η πορεία της στην τηλεόραση περιλαμβάνει συμμετοχές σε γνωστές σειρές από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 έως και πρόσφατες παραγωγές:



2007: Μπαμπά μην τρέχεις (MEGA) – Guest εμφάνιση



2008: 7 ζωές (ANT1) – Guest εμφάνιση (επεισόδιο 1)



2008–2010: Λάκης ο γλυκούλης (MEGA) – Μαθήτρια (βασικό καστ)



2010–2011: Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος (MEGA) – Διάφοροι ρόλοι (βασικό καστ)



2011–2014: Κλεμμένα Όνειρα (MEGA) – Μάρω Παλαιολόγου (βασικό καστ)



2014–2015: Μάνα Χ Ουρανού (MEGA) – Ολίβια Πρασιώτη/Βαρώνη (πρωταγωνιστικός ρόλος)



2017–2018: Παρθένα Ζωή (ANT1) – Ουρανία (guest εμφάνιση)



2018: Για Πάντα Παιδιά (OPEN) – Μαρία (guest εμφάνιση, επεισόδιο 4)



2022–2023: Άγρια Γη (ΣΚΑΪ) – Άννα Ασημάκου (πρωταγωνιστικός ρόλος)

Η Νάστια Βραχάτη έχει διαμορφώσει μια σταθερή πορεία στην ελληνική τηλεόραση, συμμετέχοντας σε παραγωγές διαφορετικών ειδών, από κωμωδία μέχρι δραματικές σειρές.

Παράλληλα έχει εμφανιστεί και στο θέατρο, ενισχύοντας την εμπειρία της στην υποκριτική.

Με πολυετή παρουσία στον χώρο, συνεχίζει να δραστηριοποιείται καλλιτεχνικά, με συμμετοχές σε τηλεοπτικές και θεατρικές δουλειές.