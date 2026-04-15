Τουρκία: Πυροβολισμοί σε σχολείο - 4 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες

Μαθητής της Β' Γυμνασίου ο δράστης

Νέα επίθεση από ένοπλο σημειώθηκε σε σχολείο της Τουρκίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 4 νεκρούς και 20 τραυματίες. 

Βίντεο: Η στιγμή που ο ένοπλος 19χρονος ανοίγει πυρ σε σχολείο της Τουρκίας

Αυτή τη φορά, το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην πόλη Καχραμάνμαρας της νοτιοανατολικής Τουρκίας. 

Ο κυβερνήτης του Καχραμανμαράς, Μουκερέμ Ουνλούερ, δήλωσε: «Ο δράστης είναι μαθητής της Β΄Γυμνασίου. Ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός. Πιστεύεται ότι πήρε και το όπλο του πατέρα του. Συνολικά 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 1 δάσκαλος και 3 μαθητές. Ο δράστης ήρθε με 5 όπλα και 7 γεμιστήρες και επιτέθηκε σε 2 αίθουσες διδασκαλίας».

Τουρκία: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε σχολείο - Τουλάχιστον 18 τραυματίες

Υπενθυμίζεται ότι, μία ημέρα πριν, ένοπλος άνοιξε πυρ αδιακρίτως σε λύκειο της Σανλίουρφα στην Τουρκία, τραυματίζοντας 18 άτομα προτού αυτοκτονήσει. 

Διαβάστε περισσότερα:
