Τουρκία: Πυροβολισμοί σε σχολείο - 4 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες

Νέα επίθεση από ένοπλο σημειώθηκε σε σχολείο της Τουρκίας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 4 νεκρούς και 20 τραυματίες.
Βίντεο: Η στιγμή που ο ένοπλος 19χρονος ανοίγει πυρ σε σχολείο της Τουρκίας
Αυτή τη φορά, το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην πόλη Καχραμάνμαρας της νοτιοανατολικής Τουρκίας.
🔴 #CNNTÜRK TV CANLI YAYIN https://t.co/ZgOfex7RH8— CNN TÜRK (@cnnturk) April 15, 2026
Ο κυβερνήτης του Καχραμανμαράς, Μουκερέμ Ουνλούερ, δήλωσε: «Ο δράστης είναι μαθητής της Β΄Γυμνασίου. Ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός. Πιστεύεται ότι πήρε και το όπλο του πατέρα του. Συνολικά 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 1 δάσκαλος και 3 μαθητές. Ο δράστης ήρθε με 5 όπλα και 7 γεμιστήρες και επιτέθηκε σε 2 αίθουσες διδασκαλίας».
Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda silah sesleri duyuldu. Olay yerinde ölü ve yaralı olduğu söyleniyor.
İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu söyleniyor.
Υπενθυμίζεται ότι, μία ημέρα πριν, ένοπλος άνοιξε πυρ αδιακρίτως σε λύκειο της Σανλίουρφα στην Τουρκία, τραυματίζοντας 18 άτομα προτού αυτοκτονήσει.