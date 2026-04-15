Το μεγάλο ραντεβού της ΑΕΚ με την ιστορία

Αγώνα ...δίχως αύριο δίνει το απόγευμα της Τετάρτης η ΑΕΚ στο κλειστό της SUNEL Arena, απέναντι στην ισπανική Μπανταλόνα, με τον νικητή να προκρίνεται στο Final 4 της Βαρκελώνης, το οποίο μάλιστα θα διεξαχθεί στην έδρα των αντιπάλων της Ένωσης.

Η ομάδα του Ντούσαν Σάκοτα, προηγήθηκε στις νίκες πριν 15 ακριβώς ημέρες, αλλά οι "πράσινοι" της Καταλονίας ισοφάρισαν στο δεύτερο ματς, και πλέον τα πάντα θα κριθούν στα Άνω Λιόσια, σε ένα ματς που αναμένεται να κόψει την ανάσα.

Η Μπανταλόνα, πέρα από την τεράστια ιστορία που κουβαλάει, θεωρείται η κορυφαία ομάδα της φετινής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα έχει το ατού του πλεονεκτήματος της έδρας, σε περίπτωση που θα καταφέρει να προκριθεί.

Ωστόσο, η "βασίλισσα" έχει δείξει με τη φετινή της πορεία, ότι δεν αστειεύεται, και με τη βοήθεια του κόσμου της, ο οποίος έχει εξαφανίσει τα εισιτήρια, θέλει να πάρει την ιστορική πρόκριση

Το παιχνίδι αρχίζει στις 19:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport4

ΑΕΚ εναντίον Μπανταλόνα σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει πολλά

«H πιο μεγάλη ώρα της εφετινής περιόδου πλησιάζει.

Η αναμέτρηση της SUNEL Arena, η 3η της σειράς των playoffs του BCL, ανάμεσα στη «Βασίλισσα» και τη Μπανταλόνα, θα είναι μια ΓΙΟΡΤΗ!

Το γήπεδό μας έχει γίνει ακόμη ομορφότερο, αφού και άλλες ευχάριστες «πινελιές» προστίθενται στον ήδη ανανεωμένο «καμβά» της SUNEL Arena, που θα κάνει ακόμη πιο απολαυστική τη βραδιά για όποιον θα έρθει να στηρίξει τη «Βασίλισσα».

Παρακαλούνται οι οπαδοί μας να σπεύσουν νωρίτερα στις εγκαταστάσεις -οι πύλες των οποίων θ’ ανοίξουν στις 17:30- προκειμένου ν’ αποφύγουν το συνωστισμό και για να είναι άπαντες παρόντες στο τζάμπολ της αναμέτρησης, αλλά και για να ζήσουν τις εκπλήξεις.

Αυτονόητο είναι, ότι έχουν προβλεφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η φωνή μας, η δύναμή μας.

Μόνο αυτήν αξιοποιούμε πριν και στη διάρκεια της αναμέτρησης για να δώσουμε έξτρα ώθηση στους παίκτες μας, και στον Κόουτς της καρδιάς μας Ντράγκαν Σάκοτα, ώστε να φτάσουμε στον επιθυμητό στόχο.

Προστατεύουμε το «Σπίτι» μας!