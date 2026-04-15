Το μεγάλο ραντεβού της ΑΕΚ με την ιστορία

Τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση για το Final 4, ψάχνει ο Δικέφαλος

15.04.26 , 16:05 Βάρκιζα: Μεγάλος όγκος χώματος κατέρρευσε και καταπλάκωσε πατέρα και γιο
15.04.26 , 15:50 Τέμπη - Πατέρας Άγγελου Τηλκερίδη: «Περιμένουμε να έρθει μια λύτρωση»
15.04.26 , 15:49 Οι «παλιοί» έδειξαν στους νέους πώς γίνεται!
15.04.26 , 15:25 Γιώργος Μυλωνάκης: Το ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του
15.04.26 , 15:22 MORE: Σε λειτουργία τρία από τα πρώτα έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
15.04.26 , 15:22 Το μεγάλο ραντεβού της ΑΕΚ με την ιστορία
15.04.26 , 15:17 «Ακούγαμε κι εμείς ότι θα κοπεί το Real View λίγο πριν το Πάσχα αλλά...»
15.04.26 , 15:05 Τουρκία: Πυροβολισμοί σε σχολείο - 4 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες
15.04.26 , 14:29 Ελληνίδα ηθοποιός θα γίνει μαμά για πρώτη φορά!
15.04.26 , 14:25 Αργοστόλι: Από ανακοπή καρδιάς ο θάνατος της 19χρονης
15.04.26 , 14:10 Ελένη Μενεγάκη: Ανανεωμένη και χαμογελαστή μετά τη Σεβίλλη - Η νέα ανάρτηση
15.04.26 , 14:00 Τσιμτσιλή: Στο πλευρό της Τίνας Μεσσαροπούλου στο νοσοκομείο
15.04.26 , 13:52 Ζαμπέτογλου - Αναγνωστόπουλος: «Οι ανακοινώσεις ανήκουν στα κανάλια»
15.04.26 , 13:37 Βρέθηκε ο 6χρονος που είχε εξαφανιστεί - Συνελήφθη ο πατέρας του
15.04.26 , 13:19 Άση Μπήλιου: Ο Ερμής στον Κριό - Τι πρέπει να προσέξουμε στην επικοινωνία
Τσιμτσιλή: Στο πλευρό της Τίνας Μεσσαροπούλου στο νοσοκομείο
Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πασχαλινές στιγμές με την κόρη τους
Φαίη Σκορδά: Τι είπε για τα παιδιά της on air
Ένταση στο MasterChef: «Δε θα περάσει εύκολα μαζί μου» - Δες sneak preview
Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δε γνωρίζει ότι «έφυγε» ο σύντροφός της;
Ελένη Μενεγάκη: Ανανεωμένη και χαμογελαστή μετά τη Σεβίλλη - Η νέα ανάρτηση
Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Ταξίδι στη Σκωτία για δύο
Γιώργος Μυλωνάκης: Το ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Ετεοκλής Παύλου: «Γιατί η Κατερίνα κάνει τα ασήμαντα σημαντικά;»
Περισσότερα

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
Πανέτοιμος ο Δικέφαλος για το κρίσιμο παιχνίδι
Αγώνα ...δίχως αύριο δίνει το απόγευμα της Τετάρτης η ΑΕΚ στο κλειστό της SUNEL Arena, απέναντι στην ισπανική Μπανταλόνα, με τον νικητή να προκρίνεται στο Final 4 της Βαρκελώνης, το οποίο μάλιστα θα διεξαχθεί στην έδρα των αντιπάλων της Ένωσης.

Η ομάδα του Ντούσαν Σάκοτα, προηγήθηκε στις νίκες πριν 15 ακριβώς ημέρες, αλλά οι "πράσινοι" της Καταλονίας ισοφάρισαν στο δεύτερο ματς, και πλέον τα πάντα θα κριθούν στα Άνω Λιόσια, σε ένα ματς που αναμένεται να κόψει την ανάσα.

Η Μπανταλόνα, πέρα από την τεράστια ιστορία που κουβαλάει, θεωρείται η κορυφαία ομάδα της φετινής διοργάνωσης, ενώ παράλληλα έχει το ατού του πλεονεκτήματος της έδρας, σε περίπτωση που θα καταφέρει να προκριθεί.

Ωστόσο, η "βασίλισσα" έχει δείξει με τη φετινή της πορεία, ότι δεν αστειεύεται, και με τη βοήθεια του κόσμου της, ο οποίος έχει εξαφανίσει τα εισιτήρια, θέλει να πάρει την ιστορική πρόκριση

Το παιχνίδι αρχίζει στις 19:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport4

aek badalona basket

ΑΕΚ εναντίον Μπανταλόνα σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει πολλά
 

«H πιο μεγάλη ώρα της εφετινής περιόδου πλησιάζει.

Η αναμέτρηση της SUNEL Arena, η 3η της σειράς των playoffs του BCL, ανάμεσα στη «Βασίλισσα» και τη Μπανταλόνα, θα είναι μια ΓΙΟΡΤΗ!

 Το γήπεδό μας έχει γίνει ακόμη ομορφότερο, αφού και άλλες ευχάριστες «πινελιές» προστίθενται στον ήδη ανανεωμένο «καμβά» της SUNEL Arena, που θα κάνει ακόμη πιο απολαυστική τη βραδιά για όποιον θα έρθει να στηρίξει τη «Βασίλισσα».

Παρακαλούνται οι οπαδοί μας να σπεύσουν νωρίτερα στις εγκαταστάσεις -οι πύλες των οποίων θ’ ανοίξουν στις 17:30- προκειμένου ν’ αποφύγουν το συνωστισμό και για να είναι άπαντες παρόντες στο τζάμπολ της αναμέτρησης, αλλά και για να ζήσουν τις εκπλήξεις.

Αυτονόητο είναι, ότι έχουν προβλεφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Η φωνή μας, η δύναμή μας.

Μόνο αυτήν αξιοποιούμε πριν και στη διάρκεια της αναμέτρησης για να δώσουμε έξτρα ώθηση στους παίκτες μας, και στον Κόουτς της καρδιάς μας Ντράγκαν Σάκοτα, ώστε να φτάσουμε στον επιθυμητό στόχο.

Προστατεύουμε το «Σπίτι» μας!

