Αμπελόκηποι: Βρήκαν στάβλο με κότες και κατσίκες σε ταράτσα κτιρίου!

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Βερβερίδης)
Μία απίστευτη καταγγελία έφτασε στον δήμο Αθηναίων, η οποία ανέφερε ότι ταράτσα κτιρίου στους Αμπελόκηπους είχε μετατραπεί σε... στάνη, με παράνομη εκτροφή ζώων.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμος, σε ταράτσα 16όροφου κτιρίου στους Αμπελόκηπους υπήρχαν κοτόπουλα, κατσίκες και ερίφια για παράνομη εκτροφή και σε άθλιες συνθήκες. Αμέσως, υπήρξε κινητοποίηση των υπηρεσιών του δήμου, ο οποίος φρόντισε για την απομάκρυνση και τη μεταφορά τους σε ασφαλή σημεία, όπου και θα ελεγχθούν για ασθένειες.

«Σήμερα, στις 12 το μεσημέρι ενημερωθήκαμε από το Τμήμα Αστικής Πανίδας ότι, κατόπιν καταγγελίας για παράνομη εκτροφή και ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης παραγωγικών ζώων, ο εισαγγελέας προστασίας ζώων εξέδωσε προφορική εντολή για να αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων και το Τμήμα Αστικής Πανίδας την απομάκρυνση των εν λόγω ζώων από τον 16ο όροφο του κτιρίου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 στους Αμπελόκηπους. Πρόκειται για 31 κοτόπουλα και 10 πτηνά διαφόρων ειδών, καθώς και 10 ενήλικες κατσίκες και 3 ερίφια», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

«Τα πουλερικά έχουν ήδη περισυλλεγεί και μεταφερθεί στον Εθνικό Κήπο, ενώ τα υπόλοιπα ζώα θα μεταφερθούν εντός της ημέρας σε ασφαλή χώρο της Διεύθυνσης Πρασίνου. Όλα τα ζώα θα ελεγχθούν για τυχόν ασθένειες».

