Θεσσαλονίκη: Από ασφυξία ο θάνατος της γυναίκας -Τι έδειξε η ιατροδικαστική

To κινητό της θα δώσει απαντήσεις

Θρίλερ με τη στραγγαλισμένη γυναίκα που εντοπίστηκε στο σπίτι της στον Εύοσμο / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ασφυκτικό θάνατο «έδειξε» η ιατροδικαστική εξέταση για την 59χρονη που βρέθηκε νεκρή σε μονοκατοικία στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Τα ιατροδικαστικά ευρήματα επιβεβαίωσαν την αρχική εκτίμηση ως προς την αιτία θανάτου.

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βρέθηκε στραγγαλισμένη στο κρεβάτι της

Ως μέσο τέλεσης του εγκλήματος εκτιμάται το λουρί από την τσάντα της γυναίκας, που ήταν περασμένο γύρω από τον λαιμό της κατά τον εντοπισμό της. Στο πρόσωπό της και συγκεκριμένα στην περιοχή του ματιού εντοπίστηκε χτύπημα, πιθανότατα από μπουνιά.

Η 59χρονη που βρέθηκε νεκρή στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης

Πηγές που ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, αναφέρουν πως δεν προέκυψαν ευρήματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία, στη μονοκατοικία δε βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι έλειπαν προσωπικά αντικείμενα της παθούσας, όπως έγγραφα και κοσμήματα.

Νεκρή Εύοσμος Θεσσαλονίκης

Εύοσμος: To κινητό του θύματος θα δώσει απαντήσεις

Στελέχη του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδας προσδοκούν να πάρουν απαντήσεις και από το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο βρέθηκε στο σπίτι. Η τηλεφωνική συσκευή εστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Η 59χρονη ζούσε μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, ενώ είχε επιλέξει να αγοράσει την μονοκατοικία στον Εύοσμο για να είναι κοντά σε συγγενικά της πρόσωπα.

Τους τελευταίους μήνες φαίνεται πως είχε αρχίσει να ανακαινίζει το σπίτι, για το οποίο είχε δώσει προκαταβολή.

