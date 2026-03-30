Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βρέθηκε στραγγαλισμένη στο κρεβάτι της

Είχε ζώνη περασμένη στον λαιμό της

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βρέθηκε στραγγαλισμένη στο κρεβάτι της
Πηγή: thestival.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Πρώτη Δημοσίευση: 30.03.26, 18:30
Θεσσαλονίκη: Νεκρή Γυναίκα Στο Κρεβάτι Του Σπιτιού Της
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γυναίκα 59 ετών βρέθηκε στραγγαλισμένη στο κρεβάτι της στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
  • Η αστυνομία εξετάζει την υπόθεση ως εγκληματική ενέργεια.
  • Η γυναίκα είχε ζώνη περασμένη στον λαιμό της, υποδεικνύοντας στραγγαλισμό.
  • Ιατροδικαστής επιβεβαίωσε τα ίχνη στραγγαλισμού στο σώμα της.
  • Η γυναίκα είχε γερμανική καταγωγή και ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές.

Νεκρή μέσα στο σπίτι της βρέθηκε γυναίκα στον Εύοσμο, με την αστυνομία κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια. 

Σύμφωνα με το thestival.gr, αστυνομικοί κλήθηκαν στη μονοκατοικία όπου διέμενε η 59χρονη και την εντόπισαν νεκρή στο κρεβάτι της. 

Τα πρώτα στοιχεία έδειχναν εγκληματική ενέργεια, αφού είχε μία ζώνη περασμένη στον λαιμό της. 

Ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο φέρεται να εντόπισε ίχνη στραγγαλισμού.

Νεκρή Θεσσαλονίκη

Φωτογραφίες από το σημείο / Eurokinissi (Βασίλης Βερβερίδης)

Γυναίκα βρέθηκε στραγγαλισμένη στη Θεσσαλονίκη

Νεκρή γυναίκα στον Εύοσμο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε καταγωγή από τη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα για διακοπές.  

