Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βρέθηκε στραγγαλισμένη στο κρεβάτι της

Νεκρή μέσα στο σπίτι της βρέθηκε γυναίκα στον Εύοσμο, με την αστυνομία κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια.
Σύμφωνα με το thestival.gr, αστυνομικοί κλήθηκαν στη μονοκατοικία όπου διέμενε η 59χρονη και την εντόπισαν νεκρή στο κρεβάτι της.
Τα πρώτα στοιχεία έδειχναν εγκληματική ενέργεια, αφού είχε μία ζώνη περασμένη στον λαιμό της.
Ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο φέρεται να εντόπισε ίχνη στραγγαλισμού.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε καταγωγή από τη Γερμανία και είχε έρθει στην Ελλάδα για διακοπές.