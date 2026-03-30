Τραγωδία στο Άστρος: Νεκροί από ηλεκτροπληξία δύο εργαζόμενοι

Πώς έγινε το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: astonews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
Νεκροί Δύο Εργαζόμενοι Από Ηλεκτροπληξία Στο Άστρος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο εργαζόμενοι σε βουλκανιζατέρ στο Άστρος Κυνουρίας πέθαναν από ηλεκτροπληξία.
  • Το περιστατικό συνέβη κατά τη μεταφορά ελαστικών με όχημα βαρέως τύπου.
  • Το μηχάνημα άγγιξε καλώδια της ΔΕΗ, προκαλώντας ηλεκτροπληξία.
  • Αστυνομικοί και ιατρικό προσωπικό βρίσκονται στο σημείο για ταυτοποίηση των σορών.
  • Η υπόθεση ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.

Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε αυτή τη φορά στο Άστρος Κυνουρίας. Δύο εργαζόμενοι σε βουλκανιζατέρ πέθαναν από ηλεκτροπληξία.  

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα. Σύμφωνα με το astonews.gr, οι δύο άντρες έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση εργασιών μεταφοράς ελαστικών με όχημα βαρέως τύπου. 

Το μηχάνημα φέρεται να άγγιξε τα καλώδια της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να τους χτυπήσει το ρεύμα και σκοτωθούν ακαριαία.  

Αστυνομικοί και ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Άστρους έχουν φτάσει στο σημείο για να γίνει η ταυτοποίηση των σορών. 

Το δυστύχημα ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΤΡΟΣ
 |
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΕΡΓΑΤΕΣ
 |
ΝΕΚΡΟΙ
 |
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top