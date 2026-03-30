Τραγωδία στο Άστρος: Νεκροί από ηλεκτροπληξία δύο εργαζόμενοι

Νέο εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε αυτή τη φορά στο Άστρος Κυνουρίας. Δύο εργαζόμενοι σε βουλκανιζατέρ πέθαναν από ηλεκτροπληξία.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα. Σύμφωνα με το astonews.gr, οι δύο άντρες έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση εργασιών μεταφοράς ελαστικών με όχημα βαρέως τύπου.
Το μηχάνημα φέρεται να άγγιξε τα καλώδια της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να τους χτυπήσει το ρεύμα και σκοτωθούν ακαριαία.
Αστυνομικοί και ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Άστρους έχουν φτάσει στο σημείο για να γίνει η ταυτοποίηση των σορών.
Το δυστύχημα ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.