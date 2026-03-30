Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά

Τρία παιδιά έχασαν και τους δύο γονείς σε λίγες ώρες / Bίντεο Σκάι

Συγκλονισμένος είναι ο Βόλος από την οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Άνδρας πέθανε μετά την κηδεία της συζύγου του, αφήνοντας πίσω τρία παιδιά ορφανά.

Συγγενείς και φίλοι, συγκινησιακά φορτισμένοι, αποχαιρέτησαν τη μητέρα μέσα σε κλίμα οδύνης. Λίγες ώρες αργότερα, όμως, ο σύζυγός της δεν άντεξε το βάρος και τη θλίψη της απώλειας και άφησε την τελευταία του πνοή, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Τα τρία παιδιά τους έμειναν ορφανά και από μάνα και από πατέρα μέσα σε λίγες ώρες και αδυνατούν να πιστέψουν την τραγωδία που «χτύπησε» την οικογένειά τους.