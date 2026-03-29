Θεσσαλονίκη: Αβοήθητος για έξι ολόκληρες ώρες έμεινε ο άτυχος 82χρονος

Καταγγελίες πως η 77χρονη κακοποιούσε τον σύζυγό της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.03.26 , 23:55 19χρονος εκβίαζε μικρά παιδιά και έπαιρνε χρήματα
29.03.26 , 23:02 1% Club: Η Eρώτηση Που «Έκαψε» 19 Παίκτες!
29.03.26 , 23:00 Μέση Ανατολή: Πλήγματα του Ισραήλ σε όλη την Τεχεράνη
29.03.26 , 23:00 Κατάφερε ο Αντώνης να μπει στο Club του 1% και να κερδίσει 30.000 ευρώ;
29.03.26 , 22:13 Κλήρωση Τζόκερ 29/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.800.000 ευρώ
29.03.26 , 21:20 1% Club: Πρεμιέρα με καλεσμένους την Κατερίνα Βρανά & τον Θανάση Πάτρα
29.03.26 , 20:55 «Πράσινο» φως Νετανιάχου για χερσαία εισβολή στον Λίβανο
29.03.26 , 20:15 Τροχαίο Εγνατία: Θρήνος για τον 54χρονο που σκοτώθηκε ενώ εργαζόταν
29.03.26 , 20:14 Continental Tyres: Πήρε το βραβείο «Κατασκευαστής ελαστικών της χρονιάς»
29.03.26 , 18:55 Lingo: Πρεμιέρα με ρυθμό, γέλιο και τον Νίκο Μουτσινά σε μεγάλα κέφια!
29.03.26 , 18:38 Μαρινέλλα: Πότε θα γίνει η κηδεία της - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της
29.03.26 , 18:00 Πάσχα: Πόσο θα κοστίσει το αρνί και το κατσίκι
29.03.26 , 17:13 Ιερουσαλήμ: Απαγόρευσαν στον Καθολικό Πατριάρχη να μπει στον Πανάγιο Τάφο
29.03.26 , 16:14 Το Ιράν απειλεί το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln
Η Ώρα της Γης: Γιατί σβήνουμε τα φώτα σήμερα για μία ώρα
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Αλεξάνδρα Νίκα: Το cozy luxury look της με τσάντα YSL & μπαλαρίνες Chanel
Έρχεται ισχυρή κακοκαιρία με καταιγίδες - Στο επίκεντρο και η Αττική
Κλήρωση Τζόκερ 29/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.800.000 ευρώ
Παπαγεωργίου: «Θέλω να κάνω τον γάμο στο χωριό μου, ο Γιάννης στο δικό του»
Μπάρκα: Η συγκατοίκηση με τον σύντροφό της & το νέο σπίτι στην Καλαμάτα
Ο Ανδρέας Μπονάτσος δημοπρατεί το Versace σακάκι του για καλό σκοπό!
Τέλος οι δωρεάν τραπεζικοί λογαριασμοί
«Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Λευκή Γεωργάκη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (29/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Υπό κράτηση παραμένει η ηλικιωμένη γυναίκα που συνελήφθη στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης μετά τον θάνατο του συζύγου της. Η γυναίκα είχε συλληφθεί δύο φορές για ενδοοικογενειακή βία το προηγούμενο διάστημα. Η Λευκή Γεωργάκη έχει το ρεπορτάζ

Θεσσαλονίκη: Άφησε τον σύζυγό της να πεθάνει αβοήθητος και συνελήφθη

Εντελώς ανέκφραστη, η 77χρονη, συνοδεία αστυνομικών, ανέβηκε τα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης για να παρουσιαστεί στην εισαγγελέα. Σε ερώτηση δημοσιογράφων για το τι ακριβώς έγινε χθες, απάντησε μονολεκτικά: Tίποτα.

O 82χρονος σύζυγος της, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι τους στα Κουφάλια.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι έμενε στο ισόγειο, καθώς δεν μπορούσαν να ανεβοκατεβαίνουν σκάλες. Το απόγευμα του Σαββάτου, η 77χρονη βγήκε στον κήπο και είπε σε μια γειτόνισσα ότι ο σύζυγος της ήταν πεσμένος στο πάτωμα και δεν ανταποκρινόταν.

Η γυναίκα, που είχε συλληφθεί δύο φορές για ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στους αστυνομικούς ότι ο ηλικιωμένος είχε πέσει στο πάτωμα από τις 12 το μεσημέρι. Δηλαδή, έμεινε αβοήθητος για 6 ολόκληρες ώρες.

Σε βάρος της 77χρονης, τον Φεβρουάριο είχε βγει δικαστική απόφαση περιοριστικών όρων να μην πλησιάζει τον σύζυγό της στα 50 μέτρα. Ωστόσο, το ανδρόγυνο συνέχισε να ζει μαζί.

Στις 26 Μαρτίου, η γυναίκα συνελήφθη και πάλι, ύστερα από καταγγελία των γειτόνων ότι χτυπά τον 82χρονο, αφέθηκε όμως ελεύθερη λόγω αμφιβολιών.

Η 77χρονη κρατείται και θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο με την κατηγορία της παράλειψης παροχής βοήθειας και της παράβασης περιοριστικών μέτρων.

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
 |
ΣΥΖΥΓΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top