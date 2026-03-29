Θεσσαλονίκη: Άφησε τον σύζυγό της να πεθάνει αβοήθητος και συνελήφθη

Ένας γείτονας ειδοποίησε τις αρχές

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Νεκρός 82χρονος στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη η 77χρονη σύζυγός του
  • Συνελήφθη 77χρονη σύζυγος 82χρονου που βρέθηκε νεκρός στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.
  • Ο ιατροδικαστής δεν έχει προσδιορίσει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, αναμένονται αποτελέσματα νεκροψίας-νεκροτομής.
  • Ο ηλικιωμένος ήταν πεσμένος για ώρες και η σύζυγος δεν ζήτησε βοήθεια.
  • Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από γείτονα το απόγευμα.
  • Η 77χρονη είχε πρόσφατα αθωωθεί σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας κατά του συζύγου της.

Συνελήφθη η 77χρονη σύζυγος του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι τους στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης

Ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ξεκάθαρα αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή όχι και θα ακολουθήσει νεκροψία- νεκροτομή, προκειμένου να ξεκαθαριστεί από τι έχασε ο ηλικιωμένος τη ζωή του. 

Ωστόσο, φαίνεται ότι ο 82χρονος ήταν για ώρες πεσμένος στο σημείο τουλάχιστον από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η 77χρονη δεν αναζήτησε βοήθεια και η αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 7 το απόγευμα από γείτονα του ζευγαριού.  

Για τον λόγο αυτό συνελήφθη για παράλειψη προσφοράς βοήθειας. 

Σημειώνεται ότι μόλις την προηγούμενη ημέρα η 77χρονη είχε δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και κρίθηκε αθώα λόγω αμφιβολιών για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του συζύγου της. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
 |
ΣΥΖΥΓΟΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
