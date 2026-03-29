Θεσσαλονίκη: Άφησε τον σύζυγό της να πεθάνει αβοήθητος και συνελήφθη

Συνελήφθη η 77χρονη σύζυγος του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι τους στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.
Ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ξεκάθαρα αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή όχι και θα ακολουθήσει νεκροψία- νεκροτομή, προκειμένου να ξεκαθαριστεί από τι έχασε ο ηλικιωμένος τη ζωή του.
Ωστόσο, φαίνεται ότι ο 82χρονος ήταν για ώρες πεσμένος στο σημείο τουλάχιστον από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η 77χρονη δεν αναζήτησε βοήθεια και η αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 7 το απόγευμα από γείτονα του ζευγαριού.
Για τον λόγο αυτό συνελήφθη για παράλειψη προσφοράς βοήθειας.
Σημειώνεται ότι μόλις την προηγούμενη ημέρα η 77χρονη είχε δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και κρίθηκε αθώα λόγω αμφιβολιών για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του συζύγου της.