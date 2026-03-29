Έρχεται ισχυρή κακοκαιρία με καταιγίδες - Στο επίκεντρο και η Αττική

Έντονα φαινόμενα με θυελλώδεις ανέμους έως 10 Μποφόρ -Η πρόγνωση του καιρού

29.03.26 , 11:30 Απάτη ΕΦΚΑ: Στη φυλακή πρώην παίκτης ριάλιτι, λογιστές και ένας διαφημιστής
29.03.26 , 11:09 Έρχεται ισχυρή κακοκαιρία με καταιγίδες - Στο επίκεντρο και η Αττική
29.03.26 , 11:01 TractioN: Στη θέση του οδηγού η δημοσιογράφος Βαλεντίνα Καραγεωργίου
29.03.26 , 11:00 LINGO & 1% Club: Διπλή πρεμιέρα απόψε Κυριακή 29 Μαρτίου στο Star!
29.03.26 , 10:03 Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν
29.03.26 , 09:05 Σίγησε η φωνή της Μαρινέλλας: Η άγνωστη ζωή της και η μεγάλη πορεία της
29.03.26 , 09:05 Δοκιμάζουμε το νέο Leapmotor C10 REEV
29.03.26 , 09:03 Γιάννης Βαρδής: Η μητέρα του, τα παιδιά και η κρίση στον γάμο του
29.03.26 , 04:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Μαρτίου
28.03.26 , 23:56 Σε σταθερή κατάσταση το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στην Πάτρα
28.03.26 , 21:57 Μαρινέλλα: «Σε ευχαριστώ για όλα μάνα» - Ο αποχαιρετισμός των καλλιτεχνών
28.03.26 , 21:18 Μητσοτάκης: Η Μαρινέλλα αφήνει την Ελλάδα πιο σιωπηλή αλλά και πιο πλούσια
28.03.26 , 19:52 Μαρινέλλα: Οι θυελλώδεις έρωτες και η σχέση με την κόρη της
28.03.26 , 19:05 Πέθανε η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια Μαρινέλλα
28.03.26 , 18:21 Έφθασαν στη Μέση Ανατολή 3.500 Αμερικανοί ναύτες και πεζοναύτες
Η Ώρα της Γης: Γιατί σβήνουμε τα φώτα σήμερα για μία ώρα
Παπαγεωργίου: «Θέλω να κάνω τον γάμο στο χωριό μου, ο Γιάννης στο δικό του»
«Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
Βούλγαρη: «Μετά το παιδί επαναπροσδιορίζεις τη σχέση με τον σύντροφό σου»
Αλεξάνδρα Νίκα: Το cozy luxury look της με τσάντα YSL & μπαλαρίνες Chanel
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Ζέτα Δούκα για Μιχάλη Χατζαντωνά: «Αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι. Χωρίσαμε γιατί…»
Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου: Οι 5 παραστάσεις που προλαβαίνεις να δεις
Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι η πρώτη εβδομάδα του Απριλίου για τα ζώδια
Ο Ανδρέας Μπονάτσος δημοπρατεί το Versace σακάκι του για καλό σκοπό!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Ποιες περιοχές θα επηρεάσει η κακοκαιρία που έρχεται / Βίντεο Ερτ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από την Τετάρτη αναμένεται ισχυρή κακοκαιρία με βροχές και ανέμους έως 10 μποφόρ.
  • Η Αττική θα επηρεαστεί άμεσα με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχές.
  • Προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και πιθανές ζημιές από θυελλώδεις ανέμους.
  • Σημαντικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά άνω των 1.500 μέτρων.
  • Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 20 βαθμούς, παρά την κακοκαιρία.

Με ήπιο καιρό θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάζει τη χώρα απομακρύνεται προς τα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και χωρίς ιδιαίτερη ένταση, δίνοντας μια μικρή «ανάσα» πριν από τη σημαντική επιδείνωση που έρχεται. 

Καιρός: Έρχονται δύο νέα κύματα κακοκαιρίας - Η πρόγνωση για το Πάσχα

Ωστόσο, από την Τετάρτη, το σκηνικό του καιρού αλλάζει σημαντικά. Ένα ισχυρό βαρομετρικό σύστημα αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα, το οποίο προκύπτει από τη σύγκλιση δύο χαμηλών πιέσεων πάνω από το Ιόνιο.  

Η νέα κακοκαιρία φέρνει ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους 10 μποφόρ 

Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα στη νέα κακοκαιρία είναι οι θυελλώδεις άνεμοι. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι εντάσεις αναμένεται να φτάσουν τα 8-9 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 10, με ριπές που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. 

Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, με απαγορευτικά απόπλου, αλλά και ζημιές όπως πτώσεις δέντρων και φθορές σε παράκτιες περιοχές. 

Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι οι έντονες βροχές. Αν και δεν αναμένεται φαινόμενο ακραίας μορφής, θα υπάρξουν ζώνες με ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις. 

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής εκτιμάται ότι θα σημειωθούν κυρίως σε περιοχές κοντά σε ορεινούς όγκους της ανατολικής χώρας, όπου δεν αποκλείονται τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. 

Η Αττική φαίνεται πως θα επηρεαστεί άμεσα από το σύστημα, τόσο με ισχυρούς ανέμους όσο και με έντονες βροχές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η εξέλιξη, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από τη μικρή μετατόπιση της τροχιάς του χαμηλού. 

Παρά την κακοκαιρία, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας τοπικά τους 20 βαθμούς. Ωστόσο, στα ορεινά – από τα 1.500 μέτρα και πάνω – αναμένονται σημαντικές χιονοπτώσεις. 

Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και την Πέμπτη, ενώ η συνολική διαταραχή φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα και την Παρασκευή, με διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας. 

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Κυριακή 29/3 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ 

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις αρχικά αυξημένες στα ανατολικά και το μεσημέρι - απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας. 
  • Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά παράκτια νοτιοδυτικοί 4 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. 

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως το απόγευμα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο και τα παράκτια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές τοπικές βροχές το μεσημέρι - απόγευμα κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν και ασθενείς χιονοπτώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πρόσκαιρα θα σχηματιστούν ομίχλες. 
  • Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, όμως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. 
  • Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι -απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στις Σποράδες ενδέχεται να βρέξει πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες. Λίγα χιόνια θα πέσουν κατά τόπους στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες. 
  • Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.  
  • Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ 

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως το απόγευμα με τοπικές βροχές στην Κρήτη και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες. 
  • Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην Κρήτη 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. 
  • Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. 

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

  • Καιρός: Νεφώσεις έως το απόγευμα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. 
  • Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια έως 6μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. 

ΑΤΤΙΚΗ 

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές. 
  • Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. 
  • Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς  Κελσίου.
