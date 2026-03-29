Έρχεται ισχυρή κακοκαιρία με καταιγίδες - Στο επίκεντρο και η Αττική

Με ήπιο καιρό θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάζει τη χώρα απομακρύνεται προς τα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και χωρίς ιδιαίτερη ένταση, δίνοντας μια μικρή «ανάσα» πριν από τη σημαντική επιδείνωση που έρχεται.

Ωστόσο, από την Τετάρτη, το σκηνικό του καιρού αλλάζει σημαντικά. Ένα ισχυρό βαρομετρικό σύστημα αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα, το οποίο προκύπτει από τη σύγκλιση δύο χαμηλών πιέσεων πάνω από το Ιόνιο.

Η νέα κακοκαιρία φέρνει ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους 10 μποφόρ

Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα στη νέα κακοκαιρία είναι οι θυελλώδεις άνεμοι. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι εντάσεις αναμένεται να φτάσουν τα 8-9 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 10, με ριπές που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, με απαγορευτικά απόπλου, αλλά και ζημιές όπως πτώσεις δέντρων και φθορές σε παράκτιες περιοχές.

Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι οι έντονες βροχές. Αν και δεν αναμένεται φαινόμενο ακραίας μορφής, θα υπάρξουν ζώνες με ισχυρές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής εκτιμάται ότι θα σημειωθούν κυρίως σε περιοχές κοντά σε ορεινούς όγκους της ανατολικής χώρας, όπου δεν αποκλείονται τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Η Αττική φαίνεται πως θα επηρεαστεί άμεσα από το σύστημα, τόσο με ισχυρούς ανέμους όσο και με έντονες βροχές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η εξέλιξη, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από τη μικρή μετατόπιση της τροχιάς του χαμηλού.

Παρά την κακοκαιρία, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο τις επόμενες ημέρες, φτάνοντας τοπικά τους 20 βαθμούς. Ωστόσο, στα ορεινά – από τα 1.500 μέτρα και πάνω – αναμένονται σημαντικές χιονοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και την Πέμπτη, ενώ η συνολική διαταραχή φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα και την Παρασκευή, με διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Κυριακή 29/3

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις αρχικά αυξημένες στα ανατολικά και το μεσημέρι - απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά παράκτια νοτιοδυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως το απόγευμα. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο και τα παράκτια τις πρωινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές τοπικές βροχές το μεσημέρι - απόγευμα κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν και ασθενείς χιονοπτώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και πρόσκαιρα θα σχηματιστούν ομίχλες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, όμως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι -απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στις Σποράδες ενδέχεται να βρέξει πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες. Λίγα χιόνια θα πέσουν κατά τόπους στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανώς να σχηματιστούν ομίχλες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες έως το απόγευμα με τοπικές βροχές στην Κρήτη και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στην Κρήτη 6 με 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις έως το απόγευμα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια έως 6μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.