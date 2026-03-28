Κεραυνός χτύπησε σπίτι στην Πρέβεζα - Από θαύμα γλίτωσε ζευγάρι

Συγκλονιστικές εικόνες

28.03.26 , 14:15 Κεραυνός χτύπησε σπίτι στην Πρέβεζα - Από θαύμα γλίτωσε ζευγάρι
Κεραυνός Χτύπησε Σπίτι Στην Πρέβεζα - Εικόνες
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κεραυνός χτύπησε σπίτι στην Πρέβεζα γύρω στις 3 τα ξημερώματα.
  • Το ζευγάρι γλίτωσε από θαύμα καθώς κοιμόταν κοντά στο σημείο του χτυπήματος.
  • Προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές: τρύπα στη στέγη, σπασμένος τοίχος στο τζάκι και διακοπή ρεύματος.
  • Μετά το σοκ, κάλεσαν ηλεκτρολόγο για να ελέγξει την κατάσταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
  • Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά η οικογένεια προσπαθεί να συνέλθει.

Από θαύμα γλίτωσε ζευγάρι στην Πρέβεζα, όταν κεραυνός χτύπησε το σπίτι τους ενώ εκείνοι κοιμόντουσαν. 

Ήταν γύρω στις 3 τα ξημερώματα, όταν οι ένοικοι του σπιτιού νόμιζαν ότι έπεσε βόμβα. Κεραυνός χτύπησε με σφοδρότητα το σπίτι τους, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Ο κεραυνός χτύπησε τη στέγη, άνοιξε τρύπα, έσπασε ο τοίχος στο τζάκι και κόπηκε το ρεύμα. Πολύ κοντά από το σημείο όπου χτύπησε ο κεραυνός ήταν και η κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού.

Κεραυνός χτύπησε σπίτι στην Πρέβεζα

Φωτογραφίες από το σπίτι του ζευγαριού, μετά τον κεραυνό / prevezatoday.gr

Κεραυνός

Μετά το αρχικό σοκ και την ταραχή που πέρασαν οι άνθρωποι, κάλεσαν ηλεκτρολόγο προκειμένου να εξετάσει σε τι κατάσταση είναι η εγκατάσταση στο σπίτι και βέβαια αν έχουν επηρεαστεί οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, με την οικογένεια να προσπαθεί ακόμη να συνέλθει.
 

