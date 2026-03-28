Η Ώρα της Γης: Γιατί σβήνουμε τα φώτα σήμερα για μία ώρα

Η Ώρα της Γης επιστρέφει για 20η χρονιά, επικοινωνώντας ένα ηχηρό μήνυμα για την προστασία του πλανήτη μας. Έτσι, φέτος η μέρα αυτή «πέφτει» Σάββατο και με αφορμή την παγκόσμια πρωτοβουλία της WWF, 80 χώρες θα σβήσουν συμβολικά τα φώτα για μία ώρα (20:30-21:30).

Η συμβολική αυτή πράξη απευθύνεται σε εκατομμύρια ανθρώπους από όλο τον κόσμο, απλούς πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, ενώ πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμμετοχική δράση ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον παγκοσμίως.

Η Ώρα της Γης επιστρέφει για 20η χρονιά, επικοινωνώντας ένα ηχηρό μήνυμα για την προστασία του πλανήτη μας, σβήνοντας συμβολικά τα φώτα για μία ώρα / Φωτογραφία: Unsplash.com

Η παγκόσμια αυτή καμπάνια κατά την οποία όλοι ενώνουν τις φωνές τους για την επιτακτική ανάγκη προστασίας του πλανήτη, αφορά στη φύση και το κλίμα, τα οποία, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά από τους περιβαλλοντολόγους, αποτελούν ένα ενιαίο σύστημα που στηρίζει τη ζωή, παρέχοντας καθαρό αέρα, νερό και τροφή, το οποίο βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση.

Η φετινή παγκόσμια διοργάνωση πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς τα στοιχεία της έκθεσης «Ζωντανός Πλανήτης 2024» σοκάρουν, καταγράφοντας τα τελευταία χρόνια μείωση των πληθυσμών της άγριας ζωής κατά περίπου 73%. Αυτό έχει δημιουργήσει αυξημένη ανησυχία για την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και τα στοιχεία της έκθεσης αναδεικνύουν το μέγεθος της οικολογικής κρίσης.

Παρά τις προκλήσεις, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επιχειρεί να υπενθυμίσει σε όλους ότι μέσω της συλλογικής δράσης, υπάρχουν ακόμη περιθώρια για τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους μας.

Πώς θα εορταστεί στην Ελλάδα η Ώρα της Γης

Στο πλαίσιο της 20ής επετείου, στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, όπου περίπου 150 παιδιά, σε συνεργασία με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, θα σχηματίσουν με φαναράκια το σύμβολο της «Ώρας της Γης», στέλνοντας μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Συνολικά, η «Ώρα της Γης» παραμένει εδώ και δύο δεκαετίες ένα παγκόσμιο κάλεσμα για δράση και επανασύνδεση με τη φύση, μέσα από τη συμμετοχή, την εκπαίδευση και την ενίσχυση της συλλογικής περιβαλλοντικής συνείδησης.