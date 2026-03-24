25η Μαρτίου: Με περηφάνια παρέλασαν οι μαθητές της Αθήνας

Δεν τους πτόησε το ψιλόβροχο - Άνοιξε το Κέντρο

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι μαθητές της Αθήνας παρέλασαν με περηφάνια για την 25η Μαρτίου, παρά τις καιρικές συνθήκες.
  • Η παρέλαση περιλάμβανε τμήματα από όλα τα σχολεία του δήμου Αθηναίων και συνοδεία φιλαρμονικής ορχήστρας.
  • Παρακολούθησαν εκπρόσωποι πολιτικής, στρατιωτικής και θρησκευτικής ηγεσίας, καθώς και πλήθος κόσμου.
  • Συμμετείχαν επίσης ομάδες όπως οι Special Olympics και διάφοροι σύλλογοι.
  • Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε και ο σταθμός Μετρό Σύνταγμα λειτουργεί κανονικά.

Μπορεί να παρέλασαν με συννεφιά και με ψιλόβροχο, ωστόσο οι μαθητές της Αθήνας συνέχισαν την παρέλαση, κρατώντας ψηλά την ελληνική σημαία, τιμώντας τους αγωνιστές της 25ης Μαρτίου 1821. 

Μαθητική παρέλαση 25η Μαρτίου 1

Αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του δήμου Αθηναίων παρέλασαν στο κέντρο της πόλης, περνώντας μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων, ενώ παρέλασαν και οι μπάντες της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Πυροσβεστικής.

Μαθητική παρέλαση 25η Μαρτίου 2

Την παρέλαση παρακολούθησε πλήθος κόσμου, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της πολιτειακής, πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου.

Μαθητική παρέλαση 25η Μαρτίου 3

Επιπλέον, στην παρέλαση συμμετείχαν και η ομάδα των Special Olympics, η Παγκρήτιος Ένωση Αθηνών, ο Σύλλογος Αρεοπολιτών Μάνης, ο Σύλλογος Φολεγανδρίων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Μαθητική παρέλαση 25η Μαρτίου 4

Η κυκλοφορία στους δρόμους του κέντρου της πόλης έχει πλέον αποκατασταθεί και ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα άνοιξε και λειτουργεί κανονικά. 
 

