25η Μαρτίου: Με περηφάνια παρέλασαν οι μαθητές της Αθήνας

Μπορεί να παρέλασαν με συννεφιά και με ψιλόβροχο, ωστόσο οι μαθητές της Αθήνας συνέχισαν την παρέλαση, κρατώντας ψηλά την ελληνική σημαία, τιμώντας τους αγωνιστές της 25ης Μαρτίου 1821.

Αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών από όλα τα σχολεία του δήμου Αθηναίων παρέλασαν στο κέντρο της πόλης, περνώντας μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και το ελληνικό Κοινοβούλιο, συνοδεία της φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων, ενώ παρέλασαν και οι μπάντες της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Πυροσβεστικής.

Την παρέλαση παρακολούθησε πλήθος κόσμου, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της πολιτειακής, πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου.

Επιπλέον, στην παρέλαση συμμετείχαν και η ομάδα των Special Olympics, η Παγκρήτιος Ένωση Αθηνών, ο Σύλλογος Αρεοπολιτών Μάνης, ο Σύλλογος Φολεγανδρίων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Η κυκλοφορία στους δρόμους του κέντρου της πόλης έχει πλέον αποκατασταθεί και ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα άνοιξε και λειτουργεί κανονικά.

