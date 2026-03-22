Πιερία: 6χρόνο αγοράκι καταπλακώθηκε από κολώνα φωτισμού

Από θαύμα σώθηκε ένα αγοράκι, μόλις έξι ετών, στον Πλαταμώνα Πιερίας. Το παιδάκι καταπλακώθηκε από κολώνα φωτισμού ενώ έπαιζε. Το ρεπορτάζ για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Μαρίας Αλεβιζοπουλου.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα του Σαββάτου 21/3, την ώρα που το αγοράκι έπαιζε με φίλους του σε ιδιωτική μαρίνα στον Πλαταμώνα Πιερίας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το παιδί επιχείρησε να σκαρφαλώσει σε στύλο ηλεκτροφωτισμού. Όμως - πιθανότητα λόγω φθοράς του - ο στύλος αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να πέσει και να πλακώσει τον 6χρονο.

Αμέσως ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή τουστο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Ευτυχώς το αγοράκι δεν τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι λιμενικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τις συνθήγκες κάτω απο τις οποίες συνέβη το περιστατικό, με πιθανότερο σενάριο αυτό τις ελλιπούς συντήρησης της κολώνας φωτισμού.