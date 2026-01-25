Καιρός: Σε πορτοκαλί συναγερμό η χώρα - «Red Code» για έξι περιοχές

Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Ελλαδα
Πότε και πού χτυπά το νέο κύμα κακοκαιρίας, πώς επηρεάζεται η Αττική - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» θα είναι αύριο η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λόγω της επιδείνωσης του καιρού.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε για αύριο σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code τις παραπάνω περιφερειακές ενότητες, μετά το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού, που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Έκτακτο δελτίο καιρού: Σε πορτοκαλί συναγερμό η Αττική κι άλλες 5 περιοχές

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αύριο Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα (26-01-2026):

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα (26/1/26)

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά, από το πρωί στην ανατολική Μακεδονία, από το πρωί έως τις μεσημβρινές ώρες στην Αττική, από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της) και πρόσκαιρα στη Θράκη και από νωρίς το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο.

Γενικά χαρακτηριστικά

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές προβλέπονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.
Τα φαινόμενα που κατά τόπους στα δυτικά, τα βόρεια, την Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της), το ανατολικό Αιγαίο και την Αττική θα είναι ισχυρά, στα βορειοδυτικά τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της χώρας.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πιθανώς 9 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της με εξαίρεση το ανατολικό Αγαίο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική και πρόσκαιρα στη Θράκη θα είναι ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Από το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία τα φαινόμενα θα σταματήσουν.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα και από τα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Το βράδυ στα βόρεια τα φαινόμενα θα σταματήσουν.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και στο εσωτερικό της Ηπείρου έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νότια μέχρι το μεσημέρι. Χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της) θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης.
Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 6 με 8 και πιθανώς στις ανατολικές Κυκλάδες τοπικά 9 μποφόρ. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από νωρίς το απόγευμα θα ειναι κατά τόπους ισχυρά.
Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 6 με 8 και πιθανώς στα νότια τοπικά 9 μποφόρ. Από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές μέχρι το απόγευμα έως ότου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.
Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 7 οι οποίοι μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες πρόσκαιρα θα είναι κατά τόπους ισχυρές.
Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από τις βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
