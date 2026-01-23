Αλλάζει ξανά ο καιρός: Έρχονται καταιγίδες, χιόνια και σκόνη!

Η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)
Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο 24/1 από το Star, σύμφωνα με την ΕΜΥ
Ακούστε το άρθρο

Aλλάζει πάλι ο καιρός από την Κυριακή, με τα φαινόμενα να κορυφώνονται κυρίως το διήμερο Δευτέρα – Τρίτη. Το νέο κύμα κακοκαιρίας φέρνει βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά, αλλά και θυελλώδεις νοτιάδες που θα μεταφέρουν σαχαριανή σκόνη σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Καιρός: Έρχεται νέα 48ωρη κακοκαιρία – Πότε ξεκινάει

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, τα φαινόμενα που αναμένονται τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είναι εντονότερα στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Τη Δευτέρα βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην Αττική, χωρίς ωστόσο –μέχρι στιγμής– να αναμένεται έντονες . Επίσης, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας, με έμφαση σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Η μεταφορά σαχαριανής σκόνης θα είναι αισθητή την Κυριακή και τη Δευτέρα, κυρίως στη δυτική και νότια Ελλάδα, δημιουργώντας συνθήκες για λασποβροχές.

Οι νότιοι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί από την Κυριακή στο Ιόνιο, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη θα ενισχυθούν στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ.

Παρά την αστάθεια, η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή για την εποχή, αγγίζοντας τους 20 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Καιρός: «Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια...» - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

Στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει: 

«Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή και κυρίως το διήμερο Δευτέρα-Τρίτη με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά, θυελλώδεις νοτιάδες και σκόνη. 

Συγκεκριμένα:

  • Βροχές-καταιγίδες: Δευτέρα -Τρίτη κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. 
  • Τη Δευτέρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες και στην Αττική. Προς το παρόν δεν φαίνεται να έχουν  ιδιαίτερη δυναμική.
  • Νοτιάδες μέχρι 8-9 μποφό : Την Κυριακή στο Ιόνιο και τη Δευτέρα και Τρίτη στο Αιγαίο.
  • Χιόνια: Τη Δευτέρα στα βόρεια ορεινά.
  • Σαχαριανή σκόνη: Κυριακή-Δευτέρα κυρίως δυτική και νότια Ελλάδα.
  • Θερμοκρασία: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Κοντά στους 20 βαθμούς στα πεδινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδα»

