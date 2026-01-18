Μεγάλη φωτιά στο Πέραμα: «Αν δεν προλαβαίναμε, θα γινόταν ολοκαύτωμα»

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν πυροσβέστες στο Πέραμα, για να θέσουν υπό έλεγχο φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή Καζάνια, σε πολύ κοντινή απόσταση από δεξαμενές πετρελαίου.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν 48 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ συνέδραμαν επίσης μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Συμβαίνει τώρα!!! φωτιά στα καζάνια στο Πέραμα έχουν κλείσει την Λεωφόρο Δημοκρατίας προς Σαλαμίνα!!!#φωτιά #Πέραμα pic.twitter.com/M9BAKPdNCK — Ιωάννης Σηφακάκης 🇬🇷🇬🇷 🚌 (@sifakakis_ioan) January 18, 2026

Παράλληλα εστάλη μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους και να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ο δήμαρχος της πόλης, Γιάννης Λαγουδάκος, ζήτησε από τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και να μην εκθέσουν τους εαυτούς τους σε κίνδυνο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Καπνοί λόγω πυρκαγιάς πλησίον δεξαμενών υγρών καυσίμων στην περιοχή #Πέραμα της Περιφερειακής Ενότητας #Πειραιά



‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) January 18, 2026

«Αν δεν προλαβαίναμε τη φωτιά στον αγωγό θα είχαμε ολοκαύτωμα», είπε ο δήμαρχος στο Action24, ενώ μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε:

«Φλόγες 20 μέτρων υψώνονταν εκατέρωθεν της κεντρικής και μοναδικής λεωφόρου του Περάματος. Τετρακόσια στρέμματα εύφλεκτων εγκαταστάσεων απείλησαν να τινάξουν στον αέρα όλο το Λεκανοπέδιο Αττικής».

Επεσήμανε επίσης ότι στην περιοχή βρίσκονται δεξαμενές υγρών καυσίμων, ενώ υπάρχει μόνο μία είσοδος – έξοδος, η Λεωφόρος Δημοκρατίας όπου εφαρμόστηκαν και οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Σημειώνεται πως σε απόσταση πεντακοσίων μέτρων υπήρχαν σπίτια.

«Συντονίσαμε την έξοδο προς Σκαραμαγκά μέσα από το στρατόπεδο του Πολεμικού Ναυτικού κι αν ήταν μεσημέρι, ίσως η τροπή να ήταν διαφορετική», είπε ο δήμαρχος Περάματος, υπενθυμίζοντας ότι βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας Seveso υπάρχουν προϋποθέσεις ασφαλείας, αδειοδότησης και απομάκρυνσης εταιρειών με εύφλεκτες ουσίες από κατοικημένες περιοχές.

«Πρέπει επιτέλους να γίνει δεκτό το αίτημά μας να μην υπάρχουν δεξαμενές καυσίμων σε γειτονιές με σχολεία και σπίτια», τόνισε και πρόσθεσε:

«Πήγαμε στον άλλο κόσμο κι ευτυχώς γυρίσαμε. Οι σωληνώσεις ξεκινούν από τον Ασπρόπυργο και φτάνουν στο Πέραμα επομένως, αν δεν τις έκλειναν θα βλέπαμε την πυρκαγιά στην Εθνική Οδό».

Η αστυνομία προχώρησε σε αναγκαστικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κλείνοντας τους δρόμους γύρω από την εστία της φωτιάς, ενώ εκκενώθηκε και ο σταθμός εμπορευματοκιβωτίων. Στο Πέραμα και σε κοντινές περιοχές σημειώθηκαν επίσης και διακοπές ρεύματος. Η κυκλοφορία πλέον στην περιοχή έχει αποκατασταθεί.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές, ωστόσο δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις η φωτιά κατά πάσα πιθανότητα προκλήθηκε από διαρροή καυσίμου σε σωλήνες και σε σημείο με εύφλεκτη ύλη. Παρ’ όλ’ αυτά οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστεί πλήρως τι ακριβώς συνέβη.