Πιερία: Ισόβια στη 35χρονη που σκότωσε και έθαψε τον σύντροφό της

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε η 35χρονη γυναίκα που δολοφόνησε και έθαψε τον σύντροφό της στην αυλή του σπιτιού τους στη Λεπτοκαρυά Πιερίας, σε μία υπόθεση που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά από πέντε μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων η κατηγορούμενη φέρεται να έπαιζε ένα αδιανόητο θέατρο, προσπαθώντας να πείσει συγγενείς, φίλους και τις αρχές για την δήθεν εξαφάνιση του θύματος.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της δημοσιογράφου του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, Τασούλας Παπανικολάου, οι δικαστές και οι ένορκοι δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στην 35χρονη, ενώ απορρίφθηκε και το αίτημα για μειωμένο καταλογισμό. Η ίδια στην απολογία της υποστήριξε ότι το τραγικό περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια καβγά με τον σύντροφό της. Φέρεται να τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε τραπέζι και να χάσει τη ζωή του.

Η αποκάλυψη της εξαφάνισης και η σύλληψη

Η 35χρονη προσπάθησε να κρύψει το έγκλημα, θαβοντας το θύμα λίγα μέτρα από το σπίτι τους και παίζοντας ένα ψεύτικο παιχνίδι εξαφάνισης. Οι συγγενείς του θύματος, όπως ανέφερε η Τασούλα Παπανικολάου, αναζητούσαν τον Κώστα στο σπίτι του και δεν μπορούσαν να φανταστούν την τραγική αλήθεια. Το θύμα είχε δηλωθεί από την ίδια ως «εξαφανισμένο» τον Σεπτέμβριο του 2024. Η αστυνομία κατέληξε στη σύλληψη της γυναίκας τον Φεβρουάριο 2025, αφού εντοπίστηκαν αρκετά κενά στις καταθέσεις της.

Σημειώνεται ότι η κατηγορούμενη ήταν έγκυος κατά τη σύλληψη, ενώ η ίδια και το θύμα είχαν ήδη ένα παιδί. Η υπόθεση προκάλεσε έντονο σοκ στην τοπική κοινωνία της Λεπτοκαρυάς, καθώς πρόκειται για ένα έγκλημα που συνδυάζει την οικογενειακή τραγωδία με ψυχρή προμελέτη και πέντε μήνες εξαπάτησης των γύρω της.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η 35χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι «όλα έγιναν πάνω σε καβγά» και ότι ο θάνατος ήταν ατύχημα, ενώ προσπάθησε να δικαιολογήσει την τακτική της «παιχνιδιού εξαφάνισης». Το πεντάμηνο ψέμα της περιελάμβανε επικοινωνίες με συγγενείς και φίλους, ενώ φρόντιζε να δημιουργεί την εικόνα ότι ο σύντροφός της είχε χαθεί μυστηριωδώς.

Η καταδίκη της σε ισόβια κάθειρξη αναμένεται να δώσει ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση που συγκλόνισε την Πιερία, αποτελώντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα της Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση εγκλημάτων εντός οικογένειας.